Урочисте відкриття нового сезону дитячої залізниці у Луцьку – перенесли
Сьогодні, 08:36
Відкриття 65-го сезону руху дитячої залізниці у Луцьку перенесли.
Про це у facebook повідомив представник ради юних залізничників Владислав Корецький.
"Дитяча залізниця в Луцьку відкриє новий 65 сезон
Урочисте відкриття відбудеться 09 травня о 13 годині.
(Перенесено через погодні умови)", - повідомляє адміністрація дитячої залізниці.
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Про це у facebook повідомив представник ради юних залізничників Владислав Корецький.
"Дитяча залізниця в Луцьку відкриє новий 65 сезон
Урочисте відкриття відбудеться 09 травня о 13 годині.
(Перенесено через погодні умови)", - повідомляє адміністрація дитячої залізниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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