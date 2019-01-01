Урочисте відкриття нового сезону дитячої залізниці у Луцьку – перенесли





Про це у Владислав Корецький.



"Дитяча залізниця в Луцьку відкриє новий 65 сезон



Урочисте відкриття відбудеться 09 травня о 13 годині.



(Перенесено через погодні умови)", - повідомляє адміністрація дитячої залізниці.

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