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Урочисте відкриття нового сезону дитячої залізниці у Луцьку – перенесли

Урочисте відкриття нового сезону дитячої залізниці у Луцьку – перенесли
Відкриття 65-го сезону руху дитячої залізниці у Луцьку перенесли.

Про це у facebook повідомив представник ради юних залізничників Владислав Корецький.

"Дитяча залізниця в Луцьку відкриє новий 65 сезон

Урочисте відкриття відбудеться 09 травня о 13 годині.

(Перенесено через погодні умови)", - повідомляє адміністрація дитячої залізниці.

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Теги: дитяча залізниця, відкриття
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