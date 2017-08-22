Що у декларації детектива НАБУ з Волині

Олександр Марчук, який родом з Нововолинська, задекларував дві квартири у спільній власності та зарплату понад півмільйона гривень.



Детектив вказав, що проживає у місті Ірпінь Київської області, - пише



З 2004 року в Олександра Марчука є у Нововолинську квартира площею 56,9 м. кв. у спільній власності: 75 % квартири належить детективу, ще 25 % — Валентині Марчук. Вартість квартири детектив оцінив у 9,027 тисячі гривень на дату набуття.



З 2012 року в детектива є в Ірпіні квартира площею 68,8 м. кв. вартістю275,827 тисячі гривень у спільній власності з дружиною Катериною Марчук та Людмилою Гречухою.



У 2018 році детектив отримав 646,709 тисячі гривень зарплати. Дружина отримала 106,319 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю та 2,58 тисячі гривень грошової допомоги при народженні дитини від управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Детектив Національного антикорупційного бюро України, який родом з Нововолинська, задекларував дві квартири у спільній власності та зарплату понад півмільйона гривень.Детектив вказав, що проживає у місті Ірпінь Київської області, - пише «Волинь Online» З 2004 року в Олександра Марчука є у Нововолинську квартира площею 56,9 м. кв. у спільній власності: 75 % квартири належить детективу, ще 25 % —. Вартість квартири детектив оцінив у 9,027 тисячі гривень на дату набуття.З 2012 року в детектива є в Ірпіні квартира площею 68,8 м. кв. вартістю275,827 тисячі гривень у спільній власності з дружиноютаУ 2018 році детектив отримав 646,709 тисячі гривень зарплати. Дружина отримала 106,319 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю та 2,58 тисячі гривень грошової допомоги при народженні дитини від управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради.

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