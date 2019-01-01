Видерла гаманець, дістала гроші і пішла: на Волині жінка викликала поліцію до продавчині на ринку





Про це Світлана Бойчук



"Я разом з дитиною пішла на продуктовий ринок, що біля міської ради, купила капусту та огірки заплатила 37 грн, що в ангарі по середині між ковбасним та м'ясним відділом. Там сидить продавець старшого віку, її звати Ірина.



Та й з дитиною дальше пішла по ринку.



Я розмовляю зі знайомою що торгує, прибігає ця пані Ірина (через хвилин 10) і кричить на мене, що я забрала ті 100 грн, разом з рештою, які вона мені дала (це 63 грн) і втекла разом з капустою і огірками. А я кажу дала вам 100 грн, зараз подивлюсь в гаманці, і їй показую, що в мене було три сотні і все, а залишилось дві сотні і решта, яку мені дала продавець (це 63 грн). Я пояснюю ще раз, а вона видирає з мого гаманця 100 грн, вивертає його на землю і все випадає копійки, карточки, гаманець.



Я це все збираю з землі і біжу за нею разом з дитиною, наздогнала і прошу її повернути мої гроші, а вона ніби мене не чує і продовжує свою роботу. Я вирішую викликати поліцію, після виклику телефонує до мене правоохоронець і просить пояснити причину виклику і чи я згідна поїхати до відділку писати заяву пояснення - я погоджуюся.



І тут чудо сталося "пані" продавець знаходить в себе під зошитом і картонкою 100 грн, і повертає мені, каже ось вони лежать, я їх не бачила (під зошитом і картонкою). Правильно, вона їх сховала. По телефону правоохоронець почув, що мені повернули гроші і запитав чи ще потрібна допомога, я відмовилась від виклику, тому що поспішала на автобус додому бо живу не місті.



Я забрала гроші, які в мене видерли і пішла. Але скільки сил, нервів у мене пішло, щоб довести свою правоту, це щей я в положенні і з малою дитиною.



Довела мене до істерики, що я на весь ринок кричала, а продавці які торгують поблизу - це чоловік, що рибки продає, продавщиця з хлібом та м'ясним - вони всі стояли і сміялися з мене, мене так ще ніхто не принижував, лише поліція мене зрозуміла.



Якби я не звернулася до поліції то виходить, що продавець може спокійно залазити у гаманець і видирати гроші і їй за це нічого не буде.



Звертаюся до начальника ринку це нормальні продавці у вас працюють які нападають на людей, видирають гроші, за який я заплатила, а потім даже вибачення не попросить?



Але це не все, коли я заспокоїлась приїхала в село і заради цікавості зайшла в магазин зважила ту капусту і 4 огірка ті що я купила у пані Ірини, заважило на 28,7, а я заплатила 37 грн.



Вона мене щей надурила і довела до істерики. Люди минайте цю пані", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Володимирщині жінка звернулась за допомогою правоохоронців оскільки не могла вирішити питання з продавчинею на місцевому ринку.Про це написала в соцмережі. За її словами, продавчиня заховала гроші, якими Світлана розплатилась за покупки, а через кілька хвилин наздогнала її та вимагала повернути 100 гривень, які покупець нібито прихопила разом із рештою."Я разом з дитиною пішла на продуктовий ринок, що біля міської ради, купила капусту та огірки заплатила 37 грн, що в ангарі по середині між ковбасним та м'ясним відділом. Там сидить продавець старшого віку, її зватиТа й з дитиною дальше пішла по ринку.Я розмовляю зі знайомою що торгує, прибігає ця пані Ірина (через хвилин 10) і кричить на мене, що я забрала ті 100 грн, разом з рештою, які вона мені дала (це 63 грн) і втекла разом з капустою і огірками. А я кажу дала вам 100 грн, зараз подивлюсь в гаманці, і їй показую, що в мене було три сотні і все, а залишилось дві сотні і решта, яку мені дала продавець (це 63 грн). Я пояснюю ще раз, а вона видирає з мого гаманця 100 грн, вивертає його на землю і все випадає копійки, карточки, гаманець.Я це все збираю з землі і біжу за нею разом з дитиною, наздогнала і прошу її повернути мої гроші, а вона ніби мене не чує і продовжує свою роботу. Я вирішую викликати поліцію, після виклику телефонує до мене правоохоронець і просить пояснити причину виклику і чи я згідна поїхати до відділку писати заяву пояснення - я погоджуюся.І тут чудо сталося "пані" продавець знаходить в себе під зошитом і картонкою 100 грн, і повертає мені, каже ось вони лежать, я їх не бачила (під зошитом і картонкою). Правильно, вона їх сховала. По телефону правоохоронець почув, що мені повернули гроші і запитав чи ще потрібна допомога, я відмовилась від виклику, тому що поспішала на автобус додому бо живу не місті.Я забрала гроші, які в мене видерли і пішла. Але скільки сил, нервів у мене пішло, щоб довести свою правоту, це щей я в положенні і з малою дитиною.Довела мене до істерики, що я на весь ринок кричала, а продавці які торгують поблизу - це чоловік, що рибки продає, продавщиця з хлібом та м'ясним - вони всі стояли і сміялися з мене, мене так ще ніхто не принижував, лише поліція мене зрозуміла.Якби я не звернулася до поліції то виходить, що продавець може спокійно залазити у гаманець і видирати гроші і їй за це нічого не буде.Звертаюся до начальника ринку це нормальні продавці у вас працюють які нападають на людей, видирають гроші, за який я заплатила, а потім даже вибачення не попросить?Але це не все, коли я заспокоїлась приїхала в село і заради цікавості зайшла в магазин зважила ту капусту і 4 огірка ті що я купила у пані Ірини, заважило на 28,7, а я заплатила 37 грн.Вона мене щей надурила і довела до істерики. Люди минайте цю пані", - йдеться в дописі.

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