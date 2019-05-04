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Живим залишили тільки немовля: у Росії в будинку знайшли тіла п'яти осіб

Живим залишили тільки немовля: у Росії в будинку знайшли тіла п'яти осіб
У Челябінській області у приватному будинку виявили тіла двох жінок, двох чоловіків і чотирирічного хлопчика з ножовими пораненнями.

За попередніми даними, до господаря і його цивільної дружини прийшла жінка з двома дітьми, - пишуть Факти з посиланям на ТАСС.

Поруч з тілами правоохоронці виявили живе немовля в колясці.

Підозрюваного в масовому вбивстві затримали. Ним виявився місцевий житель.

Затриманий зізнався, що був в гостях у 35-річного господаря оселі. Однак чоловік стверджує, що вбивцею був сам господар будинку, він же нібито почав відбирати у нього ніж і просто порізав когось у сутичці.

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Теги: вбивство, немовля, Росія
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