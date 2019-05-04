Живим залишили тільки немовля: у Росії в будинку знайшли тіла п'яти осіб





За попередніми даними, до господаря і його цивільної дружини прийшла жінка з двома дітьми, - пишуть



Поруч з тілами правоохоронці виявили живе немовля в колясці.



Підозрюваного в масовому вбивстві затримали. Ним виявився місцевий житель.



Затриманий зізнався, що був в гостях у 35-річного господаря оселі. Однак чоловік стверджує, що вбивцею був сам господар будинку, він же нібито почав відбирати у нього ніж і просто порізав когось у сутичці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Челябінській області у приватному будинку виявили тіла двох жінок, двох чоловіків і чотирирічного хлопчика з ножовими пораненнями.За попередніми даними, до господаря і його цивільної дружини прийшла жінка з двома дітьми, - пишуть Факти з посиланям на ТАСС Поруч з тілами правоохоронці виявили живе немовля в колясці.Підозрюваного в масовому вбивстві затримали. Ним виявився місцевий житель.Затриманий зізнався, що був в гостях у 35-річного господаря оселі. Однак чоловік стверджує, що вбивцею був сам господар будинку, він же нібито почав відбирати у нього ніж і просто порізав когось у сутичці.

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