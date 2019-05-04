Живим залишили тільки немовля: у Росії в будинку знайшли тіла п'яти осіб
Сьогодні, 04:30
У Челябінській області у приватному будинку виявили тіла двох жінок, двох чоловіків і чотирирічного хлопчика з ножовими пораненнями.
За попередніми даними, до господаря і його цивільної дружини прийшла жінка з двома дітьми, - пишуть Факти з посиланям на ТАСС.
Поруч з тілами правоохоронці виявили живе немовля в колясці.
Підозрюваного в масовому вбивстві затримали. Ним виявився місцевий житель.
Затриманий зізнався, що був в гостях у 35-річного господаря оселі. Однак чоловік стверджує, що вбивцею був сам господар будинку, він же нібито почав відбирати у нього ніж і просто порізав когось у сутичці.
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За попередніми даними, до господаря і його цивільної дружини прийшла жінка з двома дітьми, - пишуть Факти з посиланям на ТАСС.
Поруч з тілами правоохоронці виявили живе немовля в колясці.
Підозрюваного в масовому вбивстві затримали. Ним виявився місцевий житель.
Затриманий зізнався, що був в гостях у 35-річного господаря оселі. Однак чоловік стверджує, що вбивцею був сам господар будинку, він же нібито почав відбирати у нього ніж і просто порізав когось у сутичці.
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