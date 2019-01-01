Якою була центральна вулиця Луцька понад 100 років тому. РЕТРОФОТО





Фото на своїй сторінці у Fаcebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



"Маю крутезну знахідку, яку ніде не зустрічала! Фото Луцька 1910-ті роки. Це сучасна вулиця Лесі Українки", - поділилася вона.



На фото видно будинок Кронштейнів (нині медичний коледж) і видніється Хрестовоздвиженська церква. Також можна побачити лучан, рух на вулиці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, який вигляд мала вулиця Лесі Українки у Луцьку у 1910-тих роках.Фото на своїй сторінці у Fаcebook виклала дослідниця"Маю крутезну знахідку, яку ніде не зустрічала! Фото Луцька 1910-ті роки. Це сучасна вулиця Лесі Українки", - поділилася вона.На фото видно будинок Кронштейнів (нині медичний коледж) і видніється Хрестовоздвиженська церква. Також можна побачити лучан, рух на вулиці.

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