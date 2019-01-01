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Якою була центральна вулиця Луцька понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

Якою була центральна вулиця Луцька понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, який вигляд мала вулиця Лесі Українки у Луцьку у 1910-тих роках.

Фото на своїй сторінці у Fаcebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Маю крутезну знахідку, яку ніде не зустрічала! Фото Луцька 1910-ті роки. Це сучасна вулиця Лесі Українки", - поділилася вона.

На фото видно будинок Кронштейнів (нині медичний коледж) і видніється Хрестовоздвиженська церква. Також можна побачити лучан, рух на вулиці.
Якою була центральна вулиця Луцька понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Луцьк, ретрофото
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Коментарі 1
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А де на фото українці?
У містах Волині жили в основному євреї?
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