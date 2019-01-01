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У волинському озері впіймали велетенського 24-кілограмового коропа. ФОТО

У волинському озері впіймали велетенського 24-кілограмового коропа. ФОТО
У озері Кричевичі, що у Ковельському районі Волині, впіймали гігантського коропа.

Про це повідомляють на сторінці водойми у Facebook.

Впіймав велетенську рибу Андрій Арсенюк. Важить короп 24 кілограми. Це - рекордна риба, впіймана у волинському озері.

"Андрій його назвав Котигорошко...Тепер маємо на Кричевичах свого Котигорошка", - йдеться у повідомленні.

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Теги: риболовля, риба, Кричевичі
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Коментарі 1
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І на честь котигорошка його відпустили назад в озеро?. :)
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