У волинському озері впіймали велетенського 24-кілограмового коропа. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці водойми у Facebook.



Впіймав велетенську рибу Андрій Арсенюк. Важить короп 24 кілограми. Це - рекордна риба, впіймана у волинському озері.



"Андрій його назвав Котигорошко...Тепер маємо на Кричевичах свого Котигорошка", - йдеться у повідомленні.

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