У волинському озері впіймали велетенського 24-кілограмового коропа. ФОТО
Сьогодні, 10:18
У озері Кричевичі, що у Ковельському районі Волині, впіймали гігантського коропа.
Про це повідомляють на сторінці водойми у Facebook.
Впіймав велетенську рибу Андрій Арсенюк. Важить короп 24 кілограми. Це - рекордна риба, впіймана у волинському озері.
"Андрій його назвав Котигорошко...Тепер маємо на Кричевичах свого Котигорошка", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють на сторінці водойми у Facebook.
Впіймав велетенську рибу Андрій Арсенюк. Важить короп 24 кілограми. Це - рекордна риба, впіймана у волинському озері.
"Андрій його назвав Котигорошко...Тепер маємо на Кричевичах свого Котигорошка", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
І на честь котигорошка його відпустили назад в озеро?. :)
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