У село на Волині приїде владика Матфей
Сьогодні, 18:38
6 травня в Свято-Георгіївському храмі села Голядин відбудеться богослужіння з нагоди престольного свята – дня великомученика Георгія Побідоносця.
Про це інформує район.Шацьк.
На святковій Божій службі побуває преосвященний Матфей, єпископ Володимир-Волинський і Турійський.
Настоятель храму і парафіяни запрошують жителів району взяти участь у святкуванні.
Після богослужіння в Голядині владика Матфей зустрінеться з прихожанами храмів Шацького району, які перейшли до Православної церкви України.
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Про це інформує район.Шацьк.
На святковій Божій службі побуває преосвященний Матфей, єпископ Володимир-Волинський і Турійський.
Настоятель храму і парафіяни запрошують жителів району взяти участь у святкуванні.
Після богослужіння в Голядині владика Матфей зустрінеться з прихожанами храмів Шацького району, які перейшли до Православної церкви України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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