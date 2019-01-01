У село на Волині приїде владика Матфей





Про це інформує



На святковій Божій службі побуває преосвященний Матфей, єпископ Володимир-Волинський і Турійський.



Настоятель храму і парафіяни запрошують жителів району взяти участь у святкуванні.



Після богослужіння в Голядині владика Матфей зустрінеться з прихожанами храмів Шацького району, які перейшли до Православної церкви України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 травня в Свято-Георгіївському храмі села Голядин відбудеться богослужіння з нагоди престольного свята – дня великомученика Георгія Побідоносця.Про це інформує район.Шацьк На святковій Божій службі побуває преосвященний, єпископ Володимир-Волинський і Турійський.Настоятель храму і парафіяни запрошують жителів району взяти участь у святкуванні.Після богослужіння в Голядині владика Матфей зустрінеться з прихожанами храмів Шацького району, які перейшли до Православної церкви України.

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