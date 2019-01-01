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У село на Волині приїде владика Матфей

У село на Волині приїде владика Матфей
6 травня в Свято-Георгіївському храмі села Голядин відбудеться богослужіння з нагоди престольного свята – дня великомученика Георгія Побідоносця.

Про це інформує район.Шацьк.

На святковій Божій службі побуває преосвященний Матфей, єпископ Володимир-Волинський і Турійський.

Настоятель храму і парафіяни запрошують жителів району взяти участь у святкуванні.

Після богослужіння в Голядині владика Матфей зустрінеться з прихожанами храмів Шацького району, які перейшли до Православної церкви України.


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Теги: релігія, церква, ПЦУ, Матфей
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