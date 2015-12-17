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На Волині почали реконструкцію музею, щоб розмістити унікальний човен-довбанку

На Волині почали реконструкцію музею, щоб розмістити унікальний човен-довбанку
Після довгих юридичних процедур розпочали будівельні роботи із реконструкції Маневицького краєзнавчого музею.

Про це у Facebook повідомив депутат Ігор Дерлюк.

Нагадаємо, що човна-довбанку знайшли у серпні 2015 року в урочищі Гострий Кут, між селами Старосілля та Копилля Маневицького району.

За словами депутата, реконструкція дасть змогу розмістити у добудованому приміщенні човен-довбанку. Перші 300 тисяч гривень із загальної суми майже 1,7 млн гривень виділили із районного бюджету.

"Чекаємо на виконання обіцянок селищного голови та народної депутатки щодо залучення по 500 тисяч гривень на реконструкцію музею! Мною було озвучено відповідний депутатський запит до цих обіцяльників - відповіді поки не отримав", - додав він.

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Теги: музей, човен
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