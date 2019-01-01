У чергах на кордоні з Польщею – понад 800 автомобілів





Про це інформує Держприкордонслужба.



Так, на пункті пропуску “Устилуг” стоять 40 автомобілів, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –80, “Грушів” –300, “Смільниця” – 0.



Ще 160 транспортних засобів стоять у пункті “Шегині”, у пункті “Краковець” – 250.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 5 травня стоять 830 автівок.Про це інформує Держприкордонслужба.Так, на пункті пропуску “Устилуг” стоять 40 автомобілів, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –80, “Грушів” –300, “Смільниця” – 0.Ще 160 транспортних засобів стоять у пункті “Шегині”, у пункті “Краковець” – 250.

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