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У чергах на кордоні з Польщею – понад 800 автомобілів

У чергах на кордоні з Польщею – понад 800 автомобілів
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 5 травня стоять 830 автівок.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Так, на пункті пропуску “Устилуг” стоять 40 автомобілів, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –80, “Грушів” –300, “Смільниця” – 0.

Ще 160 транспортних засобів стоять у пункті “Шегині”, у пункті “Краковець” – 250.

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Теги: черги, кордон
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