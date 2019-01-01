У луцькому парку відкрили кафе на воді. ФОТО





Покататись на човнах можна від Великодня, пише



Пристань знаходиться біля алеї парасольок. Взяти човен на півгодини коштує 100 гривень, кожні наступні 10 хвилин – 25 гривень. Пропливти можна кількома каналами. Загальна протяжність мандрівки – близько 1,5 кілометра. Всього є п’ять човнів. Охочим поплавати видають рятувальні жилети та проводять інструктаж.



На пристані також відкрили кафе, в якому продають чай, каву і морозиво. До прикладу, еспресо коштує 15 гривень, капучино – 22, кулька морозива – 19, стаканчик – 2 гривні. У планах – продаж домашньої випічки.



Пристань працює з 11:00 до 22:00 щодня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральному парку Луцька після зимової перерви запрацювала пристань «Луцька Венеція». Цього сезону на ній відкрили кафе.Покататись на човнах можна від Великодня, пише Перший Пристань знаходиться біля алеї парасольок. Взяти човен на півгодини коштує 100 гривень, кожні наступні 10 хвилин – 25 гривень. Пропливти можна кількома каналами. Загальна протяжність мандрівки – близько 1,5 кілометра. Всього є п’ять човнів. Охочим поплавати видають рятувальні жилети та проводять інструктаж.На пристані також відкрили кафе, в якому продають чай, каву і морозиво. До прикладу, еспресо коштує 15 гривень, капучино – 22, кулька морозива – 19, стаканчик – 2 гривні. У планах – продаж домашньої випічки.Пристань працює з 11:00 до 22:00 щодня.

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