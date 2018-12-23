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Через вбивство поліцейського оголосили план «Сирена»

Через вбивство поліцейського оголосили план «Сирена»
У Київській області в ніч на 5 травня невідомий застрелив заступника начальника Баришівського відділення поліції.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

У ніч на 5 травня невідома особа смертельно поранила заступника начальника Баришівського відділення поліції. Встановили, що працівник поліції на той час перебував поза службою в одному з кафе Баришівки. Коли чоловік вийшов на терасу, в нього здійснили постріл у шию. На жаль, медики не змогли врятувати йому життя.

Зараз оголосили спецоперацію "Сирена", тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину.

За фактом навмисного вбивства поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

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Теги: смерть, поліцейський
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