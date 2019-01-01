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Готуйте парасолі: якою буде погода у Луцьку 6 травня

Готуйте парасолі: якою буде погода у Луцьку 6 травня
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами.

Увесь день йтиме сильний дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.

Температура повітря вдень підніметься до 11 градусів тепла, ввечері опуститься до 7 градусів.

Вітер - північний, 3.8-4.3 метри за секунду.

Народна прикмета

У цей час прилітають ластівки: "Ластівка прилетіла, скоро грім загримить".

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Теги: погода, прогноз, Луцьк
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