Готуйте парасолі: якою буде погода у Луцьку 6 травня
Сьогодні, 19:00
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами.
Увесь день йтиме сильний дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.
Температура повітря вдень підніметься до 11 градусів тепла, ввечері опуститься до 7 градусів.
Вітер - північний, 3.8-4.3 метри за секунду.
Народна прикмета
У цей час прилітають ластівки: "Ластівка прилетіла, скоро грім загримить".
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Увесь день йтиме сильний дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.
Температура повітря вдень підніметься до 11 градусів тепла, ввечері опуститься до 7 градусів.
Вітер - північний, 3.8-4.3 метри за секунду.
Народна прикмета
У цей час прилітають ластівки: "Ластівка прилетіла, скоро грім загримить".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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