Готуйте парасолі: якою буде погода у Луцьку 6 травня





Увесь день йтиме сильний дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.



Температура повітря вдень підніметься до 11 градусів тепла, ввечері опуститься до 7 градусів.



Вітер - північний, 3.8-4.3 метри за секунду.



Народна прикмета



У цей час прилітають ластівки: "Ластівка прилетіла, скоро грім загримить".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами.Увесь день йтиме сильний дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.Температура повітря вдень підніметься до 11 градусів тепла, ввечері опуститься до 7 градусів.Вітер - північний, 3.8-4.3 метри за секунду.У цей час прилітають ластівки: "Ластівка прилетіла, скоро грім загримить".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію