Показали, як за 5 років обміліла волинська річка
Сьогодні, 20:05
Показали, як за останні 5 років обміліла річка Турія.
Фото на своїй сторінці у Facebook виклав Іван Бегаль.
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"Випадково зафіксував зміну рівня води річки Турії Волинської області. Зміна клімату - це не міф, а об'єктивна реальність. Тому любіть природу такою, яка вона є!" - підписав фото він.
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Фото на своїй сторінці у Facebook виклав Іван Бегаль.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Ковельщині в річці гине риба. ФОТО
"Випадково зафіксував зміну рівня води річки Турії Волинської області. Зміна клімату - це не міф, а об'єктивна реальність. Тому любіть природу такою, яка вона є!" - підписав фото він.
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Коментарі 1
Порох вкрав? А хто?
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