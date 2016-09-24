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Показали, як за 5 років обміліла волинська річка

Показали, як за 5 років обміліла волинська річка
Показали, як за останні 5 років обміліла річка Турія.

Фото на своїй сторінці у Facebook виклав Іван Бегаль.

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"Випадково зафіксував зміну рівня води річки Турії Волинської області. Зміна клімату - це не міф, а об'єктивна реальність. Тому любіть природу такою, яка вона є!" - підписав фото він.
Показали, як за 5 років обміліла волинська річка

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Теги: річка, Турія
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