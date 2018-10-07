Дощ і світло ліхтарів: магічний вечірній Луцьк на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 20:41
Волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини магічного вечірнього Луцька.
Фото він поділився на своїй сторінці у Facebook.
Зроблені фотографії у вечірню пору. На них - майже безлюдний Луцьк. Світло від ліхтарів, вивісок і фар буквально відбивається від мокрого асфальту та бруківки, створюючи магічну атмосферу.
"Етюди дощу", - підписав світлини фотомитець.
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Фото він поділився на своїй сторінці у Facebook.
Зроблені фотографії у вечірню пору. На них - майже безлюдний Луцьк. Світло від ліхтарів, вивісок і фар буквально відбивається від мокрого асфальту та бруківки, створюючи магічну атмосферу.
"Етюди дощу", - підписав світлини фотомитець.
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