Дощ і світло ліхтарів: магічний вечірній Луцьк на світлинах волинського фотографа

Віктор Чухрай опублікував світлини магічного вечірнього Луцька.



Фото він поділився на своїй сторінці у Facebook.



Зроблені фотографії у вечірню пору. На них - майже безлюдний Луцьк. Світло від ліхтарів, вивісок і фар буквально відбивається від мокрого асфальту та бруківки, створюючи магічну атмосферу.



"Етюди дощу", - підписав світлини фотомитець.



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