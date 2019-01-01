Тіла потерпілих вирізали з авто: на Вінничині – жахлива аварія





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На трасі Житомир-Могилів-Подільський зіткнулися дві автівки Mazda та Fiat Doblo. Унаслідок аварія загинули четверо людей. На місці ДТП працюють поліцейські, рятувальники та швидкі.



Відомо, що рятувальники вирізали тіла потерпілих з авто. На місці смертельної аварії провели перші слідчі дії, повідомила прес-офіцер вінницької обласної поліції Анна Олійник.



"Проведеними попередньо слідчими діями вже встановлено, що водій автомобіля Mazda рухався у бік Вінниці та у виїхав на зустрічну смугу. Відбулося лобове зіткнення з автомобілем Fiat Doblo. Загинуло двоє пасажирів Mazda та двоє пасажирів Fiat Doblo. Обидва водія травмовані", — розповіла Анна Олійник.



За її словами, водії обидва водія вкрай важкому стані доставлені у лікарню. Слідчі дії тривають. Поліцейські до цього часу проводять огляд місця події.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 травня 2019 року, близько п’ятої години ранку сталася моторошна аварія на трасі біля села Жежелів Козятинського району.Про це інформує 20 хвилин На трасі Житомир-Могилів-Подільський зіткнулися дві автівки Mazda та Fiat Doblo. Унаслідок аварія загинули четверо людей. На місці ДТП працюють поліцейські, рятувальники та швидкі.Відомо, що рятувальники вирізали тіла потерпілих з авто. На місці смертельної аварії провели перші слідчі дії, повідомила прес-офіцер вінницької обласної поліції"Проведеними попередньо слідчими діями вже встановлено, що водій автомобіля Mazda рухався у бік Вінниці та у виїхав на зустрічну смугу. Відбулося лобове зіткнення з автомобілем Fiat Doblo. Загинуло двоє пасажирів Mazda та двоє пасажирів Fiat Doblo. Обидва водія травмовані", — розповіла Анна Олійник.За її словами, водії обидва водія вкрай важкому стані доставлені у лікарню. Слідчі дії тривають. Поліцейські до цього часу проводять огляд місця події.

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