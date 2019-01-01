вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Тіла потерпілих вирізали з авто: на Вінничині – жахлива аварія

Тіла потерпілих вирізали з авто: на Вінничині – жахлива аварія
5 травня 2019 року, близько п’ятої години ранку сталася моторошна аварія на трасі біля села Жежелів Козятинського району.

Про це інформує 20 хвилин.

На трасі Житомир-Могилів-Подільський зіткнулися дві автівки Mazda та Fiat Doblo. Унаслідок аварія загинули четверо людей. На місці ДТП працюють поліцейські, рятувальники та швидкі.

Відомо, що рятувальники вирізали тіла потерпілих з авто. На місці смертельної аварії провели перші слідчі дії, повідомила прес-офіцер вінницької обласної поліції Анна Олійник.

"Проведеними попередньо слідчими діями вже встановлено, що водій автомобіля Mazda рухався у бік Вінниці та у виїхав на зустрічну смугу. Відбулося лобове зіткнення з автомобілем Fiat Doblo. Загинуло двоє пасажирів Mazda та двоє пасажирів Fiat Doblo. Обидва водія травмовані", — розповіла Анна Олійник.

За її словами, водії обидва водія вкрай важкому стані доставлені у лікарню. Слідчі дії тривають. Поліцейські до цього часу проводять огляд місця події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Промені» дарують годину гри в боулінг*
Сьогодні, 11:00
Щоб був проїзд до нового магазину: у Луцьку зрізали каштани. ВІДЕО
Сьогодні, 10:58
Тіла потерпілих вирізали з авто: на Вінничині – жахлива аварія
Сьогодні, 10:39
У волинському озері впіймали велетенського 24-кілограмового коропа. ФОТО
Сьогодні, 10:18
5 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Поліція шукає свідків моторошної аварії в селі Крупа під Луцьком Поліція шукає свідків моторошної аварії в селі Крупа під Луцьком
03 травень, 12:35
Під Луцьком автівка зробила «сальто» і злетіла в кущі. ФОТО Під Луцьком автівка зробила «сальто» і злетіла в кущі. ФОТО
02 травень, 18:01
Знайшли водія, який у Луцьку збив мотоцикліста з пасажиром і втік Знайшли водія, який у Луцьку збив мотоцикліста з пасажиром і втік
01 травень, 16:30
У Луцьку на Львівській автомобіль збив чоловіка з дитиною на руках. ВІДЕО У Луцьку на Львівській автомобіль збив чоловіка з дитиною на руках. ВІДЕО
29 квітень, 23:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою була центральна вулиця Луцька понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:14
 0
У «Промені» дарують годину гри в боулінг*
Сьогодні, 11:00
 0
Щоб був проїзд до нового магазину: у Луцьку зрізали каштани. ВІДЕО
Сьогодні, 10:58
 0
Тіла потерпілих вирізали з авто: на Вінничині – жахлива аварія
Сьогодні, 10:39
 0
У волинському озері впіймали велетенського 24-кілограмового коропа. ФОТО
Сьогодні, 10:18
 0
Медіа
відео
1/8