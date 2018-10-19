Скульптор-квіткар з Волині посадив чорнобривці у Берліні





Про це він повідомив у відео на своїй сторінці у Facebook.



Кілька квіток митець вирішив посадити на меморіалі у Трептов-парку.



«Квіти миру з України для полеглих воїнів. Берлін. Трептов парк. Меморіал», – підписав відео Василь.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Скульптор з Волині Василь Рижук, який засадив чорнобривцями сотні кілометрів українських доріг, посадив квіти під час поїздки у Берлін.Про це він повідомив у відео на своїй сторінці у Facebook.Кілька квіток митець вирішив посадити на меморіалі у Трептов-парку.«Квіти миру з України для полеглих воїнів. Берлін. Трептов парк. Меморіал», – підписав відео Василь.

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