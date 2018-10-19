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Скульптор-квіткар з Волині посадив чорнобривці у Берліні

Скульптор-квіткар з Волині посадив чорнобривці у Берліні
Скульптор з Волині Василь Рижук, який засадив чорнобривцями сотні кілометрів українських доріг, посадив квіти під час поїздки у Берлін.

Про це він повідомив у відео на своїй сторінці у Facebook.

Кілька квіток митець вирішив посадити на меморіалі у Трептов-парку.

«Квіти миру з України для полеглих воїнів. Берлін. Трептов парк. Меморіал», – підписав відео Василь.



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Теги: квіти, чорнобривці
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Коментарі 1
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О, тепер німці будуть знати наших ! Гер Рижук ! Дер чорнобривець !
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