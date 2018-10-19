Скульптор-квіткар з Волині посадив чорнобривці у Берліні
Сьогодні, 14:49
Скульптор з Волині Василь Рижук, який засадив чорнобривцями сотні кілометрів українських доріг, посадив квіти під час поїздки у Берлін.
Про це він повідомив у відео на своїй сторінці у Facebook.
Кілька квіток митець вирішив посадити на меморіалі у Трептов-парку.
«Квіти миру з України для полеглих воїнів. Берлін. Трептов парк. Меморіал», – підписав відео Василь.
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Про це він повідомив у відео на своїй сторінці у Facebook.
Кілька квіток митець вирішив посадити на меморіалі у Трептов-парку.
«Квіти миру з України для полеглих воїнів. Берлін. Трептов парк. Меморіал», – підписав відео Василь.
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Коментарі 1
О, тепер німці будуть знати наших ! Гер Рижук ! Дер чорнобривець !
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