Щоб був проїзд до нового магазину: у Луцьку зрізали каштани. ВІДЕО





Про це з посиланням на



а зрізання цих дерев власники заплатили так звану «відновну вартість» - 17 тисяч 88 гривень.



Дерева зрізали законно: міськрада видала дозвіл. Такі роботи передачені проектом будівництва магазину, який будують біля приміщення піцерії «Фелічіта».



Начальник відділу екології Луцької міської ради Анатолій Гламазда пояснив: не дати дозволу не могли, адже зрізання дерев передбачений раніше складеним планом, який погоджений «всіма службами»:



«Є план благоустрою, погоджений всіма службами: департаментом житлово-комунального господарства, поліцією, бо там заїзд і те все. Всі документи готові. Тоді вони звернулися на постійно діючу комісію, щоб дати дозвіл на знесення. Члени комісії виїхали, обстежили, згідно з документацією, під видалення підпадає 5 дерев каштана».



«Коли це розглядалося, документи всі вже були готові. Тобто вже дозволити, не дозволити чи якось обійти ті дерева, залишити – ми вже не маємо повноважень. Документація є, згідно з проектною документацією вони потрапляють під знесення», – каже Анатолій Гламазда.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перетині вулиці Стрілецької і кільця біля «Променя» ще 2 травня зрізали кілька каштанів для того, аби був заїзд до нового магазину.Про це з посиланням на Суспільне Волині повідомляє Перший а зрізання цих дерев власники заплатили так звану «відновну вартість» - 17 тисяч 88 гривень.Дерева зрізали законно: міськрада видала дозвіл. Такі роботи передачені проектом будівництва магазину, який будують біля приміщення піцерії «Фелічіта».Начальник відділу екології Луцької міської радипояснив: не дати дозволу не могли, адже зрізання дерев передбачений раніше складеним планом, який погоджений «всіма службами»:«Є план благоустрою, погоджений всіма службами: департаментом житлово-комунального господарства, поліцією, бо там заїзд і те все. Всі документи готові. Тоді вони звернулися на постійно діючу комісію, щоб дати дозвіл на знесення. Члени комісії виїхали, обстежили, згідно з документацією, під видалення підпадає 5 дерев каштана».«Коли це розглядалося, документи всі вже були готові. Тобто вже дозволити, не дозволити чи якось обійти ті дерева, залишити – ми вже не маємо повноважень. Документація є, згідно з проектною документацією вони потрапляють під знесення», – каже Анатолій Гламазда.

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