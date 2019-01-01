Щоб був проїзд до нового магазину: у Луцьку зрізали каштани. ВІДЕО
Сьогодні, 10:58
У Луцьку на перетині вулиці Стрілецької і кільця біля «Променя» ще 2 травня зрізали кілька каштанів для того, аби був заїзд до нового магазину.
Про це з посиланням на Суспільне Волині повідомляє Перший.
а зрізання цих дерев власники заплатили так звану «відновну вартість» - 17 тисяч 88 гривень.
Дерева зрізали законно: міськрада видала дозвіл. Такі роботи передачені проектом будівництва магазину, який будують біля приміщення піцерії «Фелічіта».
Начальник відділу екології Луцької міської ради Анатолій Гламазда пояснив: не дати дозволу не могли, адже зрізання дерев передбачений раніше складеним планом, який погоджений «всіма службами»:
«Є план благоустрою, погоджений всіма службами: департаментом житлово-комунального господарства, поліцією, бо там заїзд і те все. Всі документи готові. Тоді вони звернулися на постійно діючу комісію, щоб дати дозвіл на знесення. Члени комісії виїхали, обстежили, згідно з документацією, під видалення підпадає 5 дерев каштана».
«Коли це розглядалося, документи всі вже були готові. Тобто вже дозволити, не дозволити чи якось обійти ті дерева, залишити – ми вже не маємо повноважень. Документація є, згідно з проектною документацією вони потрапляють під знесення», – каже Анатолій Гламазда.
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Про це з посиланням на Суспільне Волині повідомляє Перший.
а зрізання цих дерев власники заплатили так звану «відновну вартість» - 17 тисяч 88 гривень.
Дерева зрізали законно: міськрада видала дозвіл. Такі роботи передачені проектом будівництва магазину, який будують біля приміщення піцерії «Фелічіта».
Начальник відділу екології Луцької міської ради Анатолій Гламазда пояснив: не дати дозволу не могли, адже зрізання дерев передбачений раніше складеним планом, який погоджений «всіма службами»:
«Є план благоустрою, погоджений всіма службами: департаментом житлово-комунального господарства, поліцією, бо там заїзд і те все. Всі документи готові. Тоді вони звернулися на постійно діючу комісію, щоб дати дозвіл на знесення. Члени комісії виїхали, обстежили, згідно з документацією, під видалення підпадає 5 дерев каштана».
«Коли це розглядалося, документи всі вже були готові. Тобто вже дозволити, не дозволити чи якось обійти ті дерева, залишити – ми вже не маємо повноважень. Документація є, згідно з проектною документацією вони потрапляють під знесення», – каже Анатолій Гламазда.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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