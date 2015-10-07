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Чоловік убив друга та закопав тіло під шовковицею

Чоловік убив друга та закопав тіло під шовковицею
На Харківщині чоловік убив друга і закопав тіло у лісосмузі.

Про це інформує Україна кримінальна.

Як розповів керівник Лозівської місцевої прокуратури Ігор Білодід, подія трапилася ввечері 30 квітня в одному із сіл району.

За даними слідства, чоловіки випивали в гостях у спільних знайомих. Близько 10 години вечора господарі будинку пішли спати, а товариші продовжили застілля. За чаркою вони посварилися. 21-річний молодик почав бити 42-річного друга. Він виштовхав потерпілого на вулицю та продовжив знущатися над ним. Зловмисник бив жертву руками й ногами по різних частинах тіла, однак і цього йому виявилося замало. Він схопив металевий швелер, що лежав на подвір’ї, й кілька разів ударив потерпілого. Від отриманих травм (чисельні переломи ребер та розриви внутрішніх органів) чоловік помер.

Щоб приховати злочин, підозрюваний відтягнув тіло до лісосмуги та закопав під шовковицею.

Однак довго приховувати скоєне йому не вдалося, бо свідком жорстокої розправи став випадковий перехожий. Зловмисника затримали тієї ж ночі.

Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Теги: убивство, кримінал
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