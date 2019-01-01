«Проскочу – і нічого не буде»: у Луцьку водій, аби уникнути аварії, злетів в кювет. ВІДЕО

У Луцьку на вулиці Рівненській водій ВАЗу перетнув подвійну суцільну. Аби уникнути аварії керманич Ford з’їхав у кювет.Про це інформує патрульна поліція області."Проскочу – і нічого не буде, це ж звичайне порушення", - певно, так думав водій ВАЗу, який 4 квітня повертав ліворуч через подвійну суцільну смугу на вулиці Рівненській. Тим часом, головною дорогою рухався водій на Ford, який, аби уникнути зіткнення, з’їхав у кювет", - йдеться у повідомленні.За словами патрульних, результат «звичайного» порушення – механічні ушкодження Ford з матеріальними збитками, протоколи на чоловіка, який спричинив аварійну ситуацію, розгляд справи в суді. На щастя, обійшлось без потерпілих.