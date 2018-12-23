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Відомий хірург з Волині розповів про секрети довголіття. ВІДЕО

Відомий хірург з Волині розповів про секрети довголіття. ВІДЕО
Відомий хірург з Волині Ростислав Валіхновський розповів, які фактори впливають на довголіття.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Довгожителі - це ті люди, які живуть більше 90 років. У зв'язку з рядом факторів тривале життя не так поширене в Україні, на відміну від країн де розвинена економіка. Як показують дослідження, важливий вплив на факт довгожительства мають стреси з якими варто боротися та всіляко уникати", - зауважив він.

Основні фактори довголіття: 30% - генетичний фактор; 70% - чинники, які впливають на тривалість життя, до яких у свою чергу входить: 53% - здоровий спосіб життя; 21% - позитивне мислення; 13% - підтримка друзів та рідних; 7% - фінанси; 4% - доступне медобслуговування; 2% - житло.

За словами Валіхновського, причини скорочення життя: 10 років - неналежне лікування; 10 років - погана екологія; 5 років - стреси; 5 років- погана вода, харчування; 5 років- дефіцит руху, сну; 5 років - куріння, алкоголь.

Для продовження тривалості життя необхідне: здорове харчування (відсутність тваринного білка і збільшення у раціоні рослинного білка); загартовування; аутофагія - процес перетравлення клітиною власних органел (відбувається під час обмеження у прийомі їжі протягом 1 доби або половина доби).

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Теги: довголіття, секрети
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