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У місті на Волині поблизу цвинтаря застрягла «швидка»

У місті на Волині поблизу цвинтаря застрягла «швидка»
У Нововолинську біля кладовища в заторі застрягла карета швидкої допомоги.

Про це інформує Радар.

Патрульні перекрили проїзд вулицею Шопена, намагалися регулювати рух на дорозі до монастиря.

Люди, що хотіли дістатись вулицею Шопена аж до старого цвинтаря, вискакували з автівок і обурювались, Патрульні терпляче пояснювали їм, що запобігають заторам, раптом що – не проїде “швидка”.

Машина екстреної медичної допомоги справді застрягла в заторі - на дорозі до монастиря. Їхала у котресь із сусідніх сіл.
У місті на Волині поблизу цвинтаря застрягла «швидка»
У місті на Волині поблизу цвинтаря застрягла «швидка»
У місті на Волині поблизу цвинтаря застрягла «швидка»


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Теги: швидка, Нововолинськ
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