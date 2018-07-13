У місті на Волині поблизу цвинтаря застрягла «швидка»





Про це інформує



Патрульні перекрили проїзд вулицею Шопена, намагалися регулювати рух на дорозі до монастиря.



Люди, що хотіли дістатись вулицею Шопена аж до старого цвинтаря, вискакували з автівок і обурювались, Патрульні терпляче пояснювали їм, що запобігають заторам, раптом що – не проїде “швидка”.



Машина екстреної медичної допомоги справді застрягла в заторі - на дорозі до монастиря. Їхала у котресь із сусідніх сіл.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську біля кладовища в заторі застрягла карета швидкої допомоги.Про це інформує Радар Патрульні перекрили проїзд вулицею Шопена, намагалися регулювати рух на дорозі до монастиря.Люди, що хотіли дістатись вулицею Шопена аж до старого цвинтаря, вискакували з автівок і обурювались, Патрульні терпляче пояснювали їм, що запобігають заторам, раптом що – не проїде “швидка”.Машина екстреної медичної допомоги справді застрягла в заторі - на дорозі до монастиря. Їхала у котресь із сусідніх сіл.

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