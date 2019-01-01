На Черкащині конфлікт між водіями закінчився стріляниною
Сьогодні, 16:01
В Умані конфлікт між водіями закінчився стріляниною.
Про це інформує поліція Черкащини.
До поліції міста Умані надійшло повідомлення про конфлікт між водіями. Також люди повідомили, що в одного з чоловіків в руках зброя. Поліцейські негайно вирушили на місце події.
На місці події встановили, що під час руху, на одній з вулиць, водій автомобіля Dacia Logan зробив зауваження водієві автомобіля Renault, який рухався в попутному напрямку, стосовно порушення Правил дорожнього руху.
У відповідь водій автомобіля Renault дістав дерев’яну биту та намагався завдати нею удари потерпілому. Потерпілий вихватив биту та почав телефонувати в поліцію. В цей час водій автомобіля Renault взяв з автомобіля пістолет травматичної дії та здійснив в бік потерпілого постріл, поранивши його в руку.
За цим фактом слідчим відділення Уманського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження ) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує поліція Черкащини.
До поліції міста Умані надійшло повідомлення про конфлікт між водіями. Також люди повідомили, що в одного з чоловіків в руках зброя. Поліцейські негайно вирушили на місце події.
На місці події встановили, що під час руху, на одній з вулиць, водій автомобіля Dacia Logan зробив зауваження водієві автомобіля Renault, який рухався в попутному напрямку, стосовно порушення Правил дорожнього руху.
У відповідь водій автомобіля Renault дістав дерев’яну биту та намагався завдати нею удари потерпілому. Потерпілий вихватив биту та почав телефонувати в поліцію. В цей час водій автомобіля Renault взяв з автомобіля пістолет травматичної дії та здійснив в бік потерпілого постріл, поранивши його в руку.
За цим фактом слідчим відділення Уманського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження ) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Черкащині конфлікт між водіями закінчився стріляниною
Сьогодні, 16:01
20-річна волинянка народила двійню на Великдень
Сьогодні, 15:52
Відомий хірург з Волині розповів про секрети довголіття. ВІДЕО
Сьогодні, 15:24
Скульптор-квіткар з Волині посадив чорнобривці у Берліні
Сьогодні, 14:49