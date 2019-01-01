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На Черкащині конфлікт між водіями закінчився стріляниною

На Черкащині конфлікт між водіями закінчився стріляниною
В Умані конфлікт між водіями закінчився стріляниною.

Про це інформує поліція Черкащини.

До поліції міста Умані надійшло повідомлення про конфлікт між водіями. Також люди повідомили, що в одного з чоловіків в руках зброя. Поліцейські негайно вирушили на місце події.

На місці події встановили, що під час руху, на одній з вулиць, водій автомобіля Dacia Logan зробив зауваження водієві автомобіля Renault, який рухався в попутному напрямку, стосовно порушення Правил дорожнього руху.

У відповідь водій автомобіля Renault дістав дерев’яну биту та намагався завдати нею удари потерпілому. Потерпілий вихватив биту та почав телефонувати в поліцію. В цей час водій автомобіля Renault взяв з автомобіля пістолет травматичної дії та здійснив в бік потерпілого постріл, поранивши його в руку.

За цим фактом слідчим відділення Уманського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження ) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
На Черкащині конфлікт між водіями закінчився стріляниною

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Теги: стрілянина, Черкащина
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