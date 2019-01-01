Повідомили, коли у Луцьку облаштують «трояндовий» сквер





Про це у коментарі



Нагадаємо, у сквері



Сквер облаштовують на місці втраченої алеї троянд за адресою проспект Волі, 31-33. Однак роботи ведуться повільно.



«Там теж планується озеленити територію відповідно до проекту. Посадять квіти та дерева. Концепція розроблена КП «Парки та сквери». Зараз остаточний варіант на стадії погодження. Терміни виконання робіт точно невідомі. Але думаю, до Дня незалежності України вони мають бути повністю завершені», - зазначив чиновник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сквер на місці колишньої алеї троянд у Луцьку планують відкрити до Дня незалежності.Про це у коментарі «ВолиньUA» розповів заступник начальника департаменту ЖКГ Луцької міськради Микола Осіюк Нагадаємо, у сквері висадять клумби з багаторічними рослинами , зокрема, трояндами. Облаштують доріжки з бруківки, встановлять освітлення, поставлять урни для сміття та лавки.Сквер облаштовують на місці втраченої алеї троянд за адресою проспект Волі, 31-33. Однак роботи ведуться повільно.«Там теж планується озеленити територію відповідно до проекту. Посадять квіти та дерева. Концепція розроблена КП «Парки та сквери». Зараз остаточний варіант на стадії погодження. Терміни виконання робіт точно невідомі. Але думаю, до Дня незалежності України вони мають бути повністю завершені», - зазначив чиновник.

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