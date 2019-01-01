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На українсько-польському кордоні у чергах застрягли 1300 автомобілів

На українсько-польському кордоні у чергах застрягли 1300 автомобілів
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 15:00 5 травня 1300 автівок.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

На пункті пропуску “Устилуг” стоять 60 транспортних засобів, “Угринів” – 90, “Рава-Руська” – 150, “Грушів” – 300, “Смільниця” – 150.

Ще 150 автівок стоять у пункті “Шегині” та 400 - у пункті “Краковець”.

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Теги: черги, кордон
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