20-річна волинянка народила двійню на Великдень
Сьогодні, 15:52
У Горохові на Великдень народилася вже друга цієї весни двійня.
Про це інформує газета Волинь.
Синочок і донечка горохівчан Богдани і Тараса Пупців ощасливили рідних під мелодію великодніх церковних дзвонів.
Хлопчика, який привітався зі світом о 5 годині 50 хвилин, назвали Артемом, для його сестрички, котра народилася вже через десять хвилин, батьки обрали ім’я Софія.
До слова, 12 травня, якраз у Всесвітній день медичних сестер, Богдані Петрівні, яка є сестрою медичною Горохівської стоматологічної поліклініки, виповниться 21 рік.
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Про це інформує газета Волинь.
Синочок і донечка горохівчан Богдани і Тараса Пупців ощасливили рідних під мелодію великодніх церковних дзвонів.
Хлопчика, який привітався зі світом о 5 годині 50 хвилин, назвали Артемом, для його сестрички, котра народилася вже через десять хвилин, батьки обрали ім’я Софія.
До слова, 12 травня, якраз у Всесвітній день медичних сестер, Богдані Петрівні, яка є сестрою медичною Горохівської стоматологічної поліклініки, виповниться 21 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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