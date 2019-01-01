20-річна волинянка народила двійню на Великдень





Про це інформує газета



Синочок і донечка горохівчан Богдани і Тараса Пупців ощасливили рідних під мелодію великодніх церковних дзвонів.



Хлопчика, який привітався зі світом о 5 годині 50 хвилин, назвали Артемом, для його сестрички, котра народилася вже через десять хвилин, батьки обрали ім’я Софія.



До слова, 12 травня, якраз у Всесвітній день медичних сестер, Богдані Петрівні, яка є сестрою медичною Горохівської стоматологічної поліклініки, виповниться 21 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові на Великдень народилася вже друга цієї весни двійня.Про це інформує газета Волинь Синочок і донечка горохівчанощасливили рідних під мелодію великодніх церковних дзвонів.Хлопчика, який привітався зі світом о 5 годині 50 хвилин, назвали, для його сестрички, котра народилася вже через десять хвилин, батьки обрали ім’яДо слова, 12 травня, якраз у Всесвітній день медичних сестер, Богдані Петрівні, яка є сестрою медичною Горохівської стоматологічної поліклініки, виповниться 21 рік.

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