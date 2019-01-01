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20-річна волинянка народила двійню на Великдень

20-річна волинянка народила двійню на Великдень
У Горохові на Великдень народилася вже друга цієї весни двійня.

Про це інформує газета Волинь.

Синочок і донечка горохівчан Богдани і Тараса Пупців ощасливили рідних під мелодію великодніх церковних дзвонів.

Хлопчика, який привітався зі світом о 5 годині 50 хвилин, назвали Артемом, для його сестрички, котра народилася вже через десять хвилин, батьки обрали ім’я Софія.

До слова, 12 травня, якраз у Всесвітній день медичних сестер, Богдані Петрівні, яка є сестрою медичною Горохівської стоматологічної поліклініки, виповниться 21 рік.

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Теги: діти, двійня
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