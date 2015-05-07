Чим багатий заступник голови Волинської ОДА

Сергій Кошарук задекларував квартири та готівку.



Про це інформує



Сергій Кошарук вказав, що проживає у Ковелі, де із 2001 року має квартиру площею 52 м. кв. вартістю 58,75 тисячі гривень. Із 2003 року у нього є квартира у Ковелі площею 20 м. кв. вартістю 1,662 тисячі гривень.



Із 2012 року дружина Лариса Кошарук користується для ведення фермерського господарства земельною ділянкою площею 18 га у селі Мощена Ковельського району, яка належить селянському (фермерському) господарству «Дворище».



Дружині належить 5 % від загального капіталу швейцарської фірми «ІНСІЛекоплюс Суїс ГмбХ», що у грошовому вираженні становить 12,234 тисячі гривень.



У 2018 році Сергій Кошарук отримав 397,41 тисячі гривень зарплати на посаді заступника голови Волинської ОДА, 11 процентів від «Приватбанку», 2,885 тисячі гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від ГО «Екоклуб».



Дружина отримала 12,224 тисячі гривень зарплати у ТОВ «ЯН» та 381,931 тисячі гривень від продажу цінних паперів та корпоративних прав для ТОВ «ЯН».



Готівкою Сергій Кошарук має 90 тисяч гривень.



У дружини є 380 тисяч гривень та ще 260 тисяч гривень вона позичила третім особам.



У 2018 році дружина отримала також кредит у розмірі 472 тисячі гривень в «Укргазбанку». Поручителем виступив Сергій Кошарук та його батько Дмитро Кошарук. Майнове забезпечення кредиту —фотовольтанічні панелі та інвертор домашньої сонячної електростанції, які належать Дмитру Кошаруку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник голови Волинської обласної державної адміністраціїзадекларував квартири та готівку.Про це інформує Волиньonline Сергій Кошарук вказав, що проживає у Ковелі, де із 2001 року має квартиру площею 52 м. кв. вартістю 58,75 тисячі гривень. Із 2003 року у нього є квартира у Ковелі площею 20 м. кв. вартістю 1,662 тисячі гривень.Із 2012 року дружина Лариса Кошарук користується для ведення фермерського господарства земельною ділянкою площею 18 га у селі Мощена Ковельського району, яка належить селянському (фермерському) господарству «Дворище».Дружині належить 5 % від загального капіталу швейцарської фірми «ІНСІЛекоплюс Суїс ГмбХ», що у грошовому вираженні становить 12,234 тисячі гривень.У 2018 році Сергій Кошарук отримав 397,41 тисячі гривень зарплати на посаді заступника голови Волинської ОДА, 11 процентів від «Приватбанку», 2,885 тисячі гривень гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від ГО «Екоклуб».Дружина отримала 12,224 тисячі гривень зарплати у ТОВ «ЯН» та 381,931 тисячі гривень від продажу цінних паперів та корпоративних прав для ТОВ «ЯН».Готівкою Сергій Кошарук має 90 тисяч гривень.У дружини є 380 тисяч гривень та ще 260 тисяч гривень вона позичила третім особам.У 2018 році дружина отримала також кредит у розмірі 472 тисячі гривень в «Укргазбанку». Поручителем виступив Сергій Кошарук та його батько Дмитро Кошарук. Майнове забезпечення кредиту —фотовольтанічні панелі та інвертор домашньої сонячної електростанції, які належать Дмитру Кошаруку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію