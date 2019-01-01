У «Волинській Голландії» зрізають тюльпани. ВІДЕО
Сьогодні, 16:27
Показали, як на велетенському тюльпановому полі на Волині зрізають квіти.
Про це йдеться у спільноті "ЛіліЛайн" у Facebook.
Нагадаємо, тюльпановий фестиваль стартував поблизу Голоб 30 квітня і завершився 4 травня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сплюндрували півполя: як на Волині проходить масштабний фестиваль тюльпанів
"Як і обіцяли, показуємо як відбувається зріз тюльпану. Звичайно, шкода зрізати таку красу, але так вимагає технологія вирощування. Тепер ви бачили та знаєте усе", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у спільноті "ЛіліЛайн" у Facebook.
Нагадаємо, тюльпановий фестиваль стартував поблизу Голоб 30 квітня і завершився 4 травня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сплюндрували півполя: як на Волині проходить масштабний фестиваль тюльпанів
"Як і обіцяли, показуємо як відбувається зріз тюльпану. Звичайно, шкода зрізати таку красу, але так вимагає технологія вирощування. Тепер ви бачили та знаєте усе", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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