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У «Волинській Голландії» зрізають тюльпани. ВІДЕО

У «Волинській Голландії» зрізають тюльпани. ВІДЕО
Показали, як на велетенському тюльпановому полі на Волині зрізають квіти.

Про це йдеться у спільноті "ЛіліЛайн" у Facebook.

Нагадаємо, тюльпановий фестиваль стартував поблизу Голоб 30 квітня і завершився 4 травня.

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"Як і обіцяли, показуємо як відбувається зріз тюльпану. Звичайно, шкода зрізати таку красу, але так вимагає технологія вирощування. Тепер ви бачили та знаєте усе", - йдеться у повідомленні.

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Теги: тюльпани, фестиваль, Волинська Голландія
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