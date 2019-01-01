Через негоду кілька сіл Луцького району – без світла
Сьогодні, 21:52
Декілька сіл Луцького району через негоду залишилися без електропостачання.
Аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість відключень електромереж.
Аварійні бригади електриків ПрАТ "Волиньобленерго" наразі працюють над усуненням.
Спеціалісти обіцяють відновити електропостачання до 23:00 5-го квітня.
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Аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість відключень електромереж.
Аварійні бригади електриків ПрАТ "Волиньобленерго" наразі працюють над усуненням.
Спеціалісти обіцяють відновити електропостачання до 23:00 5-го квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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