Через негоду кілька сіл Луцького району – без світла





Аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість відключень електромереж.



Аварійні бригади електриків ПрАТ "Волиньобленерго" наразі працюють над усуненням.



Спеціалісти обіцяють відновити електропостачання до 23:00 5-го квітня.

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