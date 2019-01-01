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Через негоду кілька сіл Луцького району – без світла

Через негоду кілька сіл Луцького району – без світла
Декілька сіл Луцького району через негоду залишилися без електропостачання.

Аварійне пошкодження на лінії спричинило велику кількість відключень електромереж.

Аварійні бригади електриків ПрАТ "Волиньобленерго" наразі працюють над усуненням.

Спеціалісти обіцяють відновити електропостачання до 23:00 5-го квітня.

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Теги: світло, аварія, Волиньобленерго, відключення
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