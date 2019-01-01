Загинули 13 осіб: у Москві під час аварійної посадки загорівся літак. ВІДЕО





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"Пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту "Шереметьєво". Згідно з останніми даними, в результаті інциденту загинули 13 осіб", - йдеться у повідомленні.



Всього на борту пасажирського лайнера перебували 73 пасажира та п'ять членів екіпажу.



Пожежу вже ліквідовано.



Доля деяких пасажирів літака Sukhoi Superjet 100 залишається наразі невідомою.



Літак «Аерофлоту» Superjet-100, що виконував рейс Москва - Мурманськ, незабаром після зльоту з "Шереметьєво" запросив аварійну посадку через загоряння. Серед можливих причин називали влучення блискавки; за деякими даними, загорівся двигун літака. За відомостями «Інтерфаксу», лайнер подав сигнал лиха без радіозв'язку з землею і загорівся після того, як врізався носом у злітно-посадкову смугу.



Sukhoi Superjet 100 Moscow-Murmansk caught fire in Sheremtyevo https://t.co/dnTC69wgJ6 #Russia pic.twitter.com/A5G3lPtpRE — Liveuamap (@Liveuamap) 5 мая 2019 г.







"Суперджет" потушили. Лайнер сгорел почти наполовину. pic.twitter.com/Lc5CWAk1KK — baza (@bazabazon) 5 мая 2019 г.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасажирський літак SSJ-100, що прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво.Про це повідомляє Укрінформ "Пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту "Шереметьєво". Згідно з останніми даними, в результаті інциденту загинули 13 осіб", - йдеться у повідомленні.Всього на борту пасажирського лайнера перебували 73 пасажира та п'ять членів екіпажу.Пожежу вже ліквідовано.Доля деяких пасажирів літака Sukhoi Superjet 100 залишається наразі невідомою.Літак «Аерофлоту» Superjet-100, що виконував рейс Москва - Мурманськ, незабаром після зльоту з "Шереметьєво" запросив аварійну посадку через загоряння. Серед можливих причин називали влучення блискавки; за деякими даними, загорівся двигун літака. За відомостями «Інтерфаксу», лайнер подав сигнал лиха без радіозв'язку з землею і загорівся після того, як врізався носом у злітно-посадкову смугу.

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