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Загинули 13 осіб: у Москві під час аварійної посадки загорівся літак. ВІДЕО

Загинули 13 осіб: у Москві під час аварійної посадки загорівся літак. ВІДЕО
Пасажирський літак SSJ-100, що прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту "Шереметьєво". Згідно з останніми даними, в результаті інциденту загинули 13 осіб", - йдеться у повідомленні.

Всього на борту пасажирського лайнера перебували 73 пасажира та п'ять членів екіпажу.

Пожежу вже ліквідовано.

Доля деяких пасажирів літака Sukhoi Superjet 100 залишається наразі невідомою.

Літак «Аерофлоту» Superjet-100, що виконував рейс Москва - Мурманськ, незабаром після зльоту з "Шереметьєво" запросив аварійну посадку через загоряння. Серед можливих причин називали влучення блискавки; за деякими даними, загорівся двигун літака. За відомостями «Інтерфаксу», лайнер подав сигнал лиха без радіозв'язку з землею і загорівся після того, як врізався носом у злітно-посадкову смугу.








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Теги: літак, аварійна посадка, пожежа, смерть, жертви
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