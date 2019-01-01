Загинули 13 осіб: у Москві під час аварійної посадки загорівся літак. ВІДЕО
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Пасажирський літак SSJ-100, що прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту "Шереметьєво". Згідно з останніми даними, в результаті інциденту загинули 13 осіб", - йдеться у повідомленні.
Всього на борту пасажирського лайнера перебували 73 пасажира та п'ять членів екіпажу.
Пожежу вже ліквідовано.
Доля деяких пасажирів літака Sukhoi Superjet 100 залишається наразі невідомою.
Літак «Аерофлоту» Superjet-100, що виконував рейс Москва - Мурманськ, незабаром після зльоту з "Шереметьєво" запросив аварійну посадку через загоряння. Серед можливих причин називали влучення блискавки; за деякими даними, загорівся двигун літака. За відомостями «Інтерфаксу», лайнер подав сигнал лиха без радіозв'язку з землею і загорівся після того, як врізався носом у злітно-посадкову смугу.
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Про це повідомляє Укрінформ.
"Пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту "Шереметьєво". Згідно з останніми даними, в результаті інциденту загинули 13 осіб", - йдеться у повідомленні.
Всього на борту пасажирського лайнера перебували 73 пасажира та п'ять членів екіпажу.
Пожежу вже ліквідовано.
Доля деяких пасажирів літака Sukhoi Superjet 100 залишається наразі невідомою.
Літак «Аерофлоту» Superjet-100, що виконував рейс Москва - Мурманськ, незабаром після зльоту з "Шереметьєво" запросив аварійну посадку через загоряння. Серед можливих причин називали влучення блискавки; за деякими даними, загорівся двигун літака. За відомостями «Інтерфаксу», лайнер подав сигнал лиха без радіозв'язку з землею і загорівся після того, як врізався носом у злітно-посадкову смугу.
Sukhoi Superjet 100 Moscow-Murmansk caught fire in Sheremtyevo https://t.co/dnTC69wgJ6 #Russia pic.twitter.com/A5G3lPtpRE— Liveuamap (@Liveuamap) 5 мая 2019 г.
"Суперджет" потушили. Лайнер сгорел почти наполовину. pic.twitter.com/Lc5CWAk1KK— baza (@bazabazon) 5 мая 2019 г.
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