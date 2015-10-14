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У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО

У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО
На Провідну неділю жителі Берестечківської округи відновили втрачену історичну традицію – громади трьох храмів – Свято-Троїцького собору, Свято-Духівської церкви Берестечка та Свято-Георгіївського храму села Піски – разом молилися за своїх померлих прихожан на міському кладовищі.

Про це повідомляє Район.Горохів.

Старожили розповідають, що така традиція творити спільну молитву за упокій померлих зберігалася у місті до 30-х років минулого століття. Нині ж жителі Берестечківської округи радіють, що відновили добрий звичай.

Попри дощову погоду, цьогоріч на Провідну неділю на Берестечківське кладовище зібралося чимало людей, щоб віддати данину пам'яті своїм покійним рідним і близьким.

У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО
У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО
У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО
У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО
У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО
У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО
У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО
У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО
У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО


Фото Сергія БОЙКА

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Теги: Берестечко, храм, молитва, об'єднання
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