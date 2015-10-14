У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО





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Старожили розповідають, що така традиція творити спільну молитву за упокій померлих зберігалася у місті до 30-х років минулого століття. Нині ж жителі Берестечківської округи радіють, що відновили добрий звичай.



Попри дощову погоду, цьогоріч на Провідну неділю на Берестечківське кладовище зібралося чимало людей, щоб віддати данину пам'яті своїм покійним рідним і близьким.







Фото Сергія БОЙКА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Провідну неділю жителі Берестечківської округи відновили втрачену історичну традицію – громади трьох храмів – Свято-Троїцького собору, Свято-Духівської церкви Берестечка та Свято-Георгіївського храму села Піски – разом молилися за своїх померлих прихожан на міському кладовищі.Про це повідомляє Район.Горохів Старожили розповідають, що така традиція творити спільну молитву за упокій померлих зберігалася у місті до 30-х років минулого століття. Нині ж жителі Берестечківської округи радіють, що відновили добрий звичай.Попри дощову погоду, цьогоріч на Провідну неділю на Берестечківське кладовище зібралося чимало людей, щоб віддати данину пам'яті своїм покійним рідним і близьким.

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