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6 травня на Волині: гортаючи календар

6 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає директор підприємства «Західна нафтова група», член наглядової ради ЛНТУ Юрій Корецький (на фото).

Друзі, колеги вітають Юрія Михайловича з особистим святом. Зичать бути завжди успішним, сильним, сміливим, молодим, вмілим та щасливим.

Також день народження сьогодні святкують начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк, волинський журналіст Костянтин Петрук, перший заступник начальника територіальної Державної інспекції праці у Волинській області Юрій Бондарчук, начальник департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась.

Вітаємо їх з їхнім святом, бажаємо великого здоров’я, довголіття та життєвих перемог.

Іменинники 6 травня – усі, хто носить імена Олександра, Анатолій, Панас, Георгій, Юрій.

Зичимо їм радості від життя та прихильності ангела-охоронця на щодень.

День святого Георгія Побідоносця святкують 6 травня. Це свято в честь великомученика, який виріс в багатій християнській родині і зміг присвятити своє життя благим справам.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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