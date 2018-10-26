Собаки, п'яниці та залізничні колії: у Луцьку люди хочуть, але не можуть обгородити територію біля будинку





А коли, після знесення, через двір почали ходити сумнівні люди та забігали бродячі собаки - люди зробили новий паркан. Правда і його згодом знесли. Відтак, мешканці будинку, які уже кілька разів звертались до місцевої влади та комунальних служб, опублікували відкритий лист з проханням допомогти вирішити їхню проблему.



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"Так як спроби вирішити наше питання безпосередньо через ЦНАП та в міській раді, потрапивши на прийом до осіб, які за ці питання відповідають, виявились безрезультатними, - нам не вдалося знайти цих відповідальних осіб, публікую цей лист тут.



Відкритий лист мешканців будинку № 4 по вулиці Ківерцівській міста Луцька службам, які займаються знесенням старих споруд та владі, яка їх контролює.



Почалася весна і почалося активне освоювання виділених в бюджеті коштів на знесення. Як не дивно, але ми багата держава, у нас купу грошей виділяють не тільки на розбудову, а й на руйнування. Більше того, як виявилося, цих коштів явно недостатньо, тому що їх освоюють буквально за пару місяців і просять ще. А от кошти на створення нового чомусь і виділяють вже під кінець року, і дуже часто вони повністю не використовуються. Ну що ж, все як в тій російській приказці: ломать – не строить. Не будемо казати, що всі ці знесені старі занедбані сараї з огорожами потрібні. В багатьох цих споруд дуже часто вже й власників їх немає, в інших – ці власники вже дуже похилого віку і ці споруди їм вже не потрібні. Молодь в більшості випадків ці споруди точно не цікавлять. Але, так як роботи всіх тих служб, які займаються знесенням, оплачуються з податків населення, про яке вони ніби то так завзято турбуються, то хотілося б, щоб перед знесенням, у цих служб була хоча б мінімальна комунікація з цим населенням. Щоб це знесення приносило користь, а не додаткові проблеми жителям. Особливо це стосується будинків, до прилеглої території яких ні жеки, ні інші служби міста не мали і не мають ніякого відношення, за територією яких доглядають самі мешканці будинків.



Далі мова буде йти про конкретну адресу: м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 4, восьмиквартирний будинок похилого віку (зведений в 1962 році), з восьми квартир тут в п’яти – проживають одні пенсіонери. Будинок належить до жеку № 11. Територією навколо будинку завжди займалися тільки жителі будинку, ніколи ні жек, ні інші служби міста цією територією не цікавились. Викосити траву, обрізати дерева, прибрати, інше – цим займалися і зараз займаються тільки самі жителі. Так як в будинку вісім квартир, більшість жителів пенсіонери чи пільговики, ні про яке ОСББ не може бути і мови, навіть якщо об’єднатися з сусіднім будинком № 2, тому що там така ж сама ситуація.



Перші проблеми з’явилися десь два роки тому, коли почалась епопея з знесенням металевих гаражів. Стояли в нас в дворі гаражі, більше ніж 50 років стояли, нікому не заважали, був затишний обгороджений тими ж гаражами двір, в якому могли безпечно гуляти та гратися діти, можна було вивісити білизну сушитися на вулиці, чужі не ходили. Але потрібно ж було освоювати кошти на знесення. І всіх наших пенсіонерів заставили ці гаражі знести. Правда один гараж залишився, і нічого йому до цих пір так і не зробили, просто у нас в місті, так само як і в країні, всі ніби формально і рівні перед законом, але є трошки рівніші, і якщо ти маєш певне відношення до поліції, до влади, то ти можеш його, цей закон, і не виконувати – це в них такі привілеї.



Гаражі знесли і виникла проблема. Адже відразу за будинком залізнична колія, навіть декілька колій і прохід туди став відкритий, відповідно батьки почали турбуватися за своїх малих дітей, щоб вони, граючись в дворі, не побігли подивитися ближче на потяги, які там проїжджають – так і під потяг можна попасти. Біля колії постійно розпивають спиртні напої, дуже жвавий людський рух пішохідною доріжкою, яка йде від ж/д вокзалу – люди постійно снують туди-сюди, постійно їздять велосипеди. Серед цих перехожих іноді трапляються і досить сумнівні особи, п’яні, наркомани, вони почали ходити та їздити велосипедами навпростець, через двір нашого будинку, лякаючи та наражаючи на небезпеку дітей. Якщо врахувати останню пошесть, яка почала в нас розповсюджуватися – педофілію, то стало досить тривожно за дітей. Жителі будинку вирішили, що потрібно захиститися від цього. Зібрали кошти, потрати свій час та свою працю і зробили паркан, яким відгородилися від залізничної колії, зробили двір знову непрохідним. Ще можемо додати, що тепер автомобілі тих де-кількох їх власників, стоять на вулиці в дворі. Тому це було потрібно ще й для того, щоб вночі, а територія навколо будинку ніде не освітлюється, ті автомобілі не пообкрадали. Прилеглу до будинку територію ми постійно підтримували і підтримуємо в належному стані, хто собі хотів, той взяв якусь частину території і садить там квіти, кущі, якусь городину.



Тільки ми рано заспокоїлись. Тому що 17.04.2019 року муніципали почали наступний етап освоєння коштів на знесення. Ніхто нікого не попередив, ні з ким не говорив, просто приїхали вдень, коли всі на роботі, і розібрали частину старого паркану, який вже давно там стоїть зі сторони сміттєвих контейнерів. І тепер знову нам на порожньому місці створили ту ж саму проблему, яку ми тільки були ніби вирішили.



Саме цікаве, така от іронія долі, що той старий паркан, який знесли, до такого стану привели інші працівники міста, які за місяць до цього знесення обрізали дерева для кращого доїзду до сміттєвих контейнерів. В них було завдання обрізати дерева, а те, що під час цієї роботи гілки цих дерев чи стовбури цих дерев, при падінні, розтрощили цю огорожу, то їх якось і не обходило. Чому тільки, крім тієї частини огорожі, яка була реально розвалена, розібрали і всю іншу огорожу, яка була цілою – для нас загадка, напевне тому, що там було багато металу, загалом напевно кілограмів 300-400 назбиралося.

Чомусь старі аварійно-небезпечні дерева в дворі будинку, які ми вже років не менше п’яти, просимо зрізати, бо боїмося, що під час хорошої грози вони впадуть на будинок і пошкодять його, нікого не обходять – це виключно наші проблеми. А от гаражі, от тепер старий паркан – цим треба зайнятися першочергово.



Ми намагалися якось офіційно погодити межі нашої прибудинкової території, узаконити її огорожу, але ці спроби поки були безрезультатні. Сусід потратив цілий день 19.04.2019, але його численні переходи ЦНАП – міська рада, міська рада – ЦНАП в цей день практично нічого не дали. В результаті ми 23.04.2019 попали на прийом до радника міського голови Поліщука І.І. Нам обіцяли, що 25.04.2019 року до нашого будинку приїдуть представники влади і ми на місці все вирішимо і погодимо. Тільки от ніхто так і не приїхав – на словах воно завжди краще виходить, ніж в реальному житті. Та й що значать для міської влади проблеми жителів якогось маленького восьмиквартирного старого будинку.



Виходячи з вищенаведеного жителі будинку хочуть отримати конкретні відповіді на свої питання, а не чергові відписки:



1. Прохання надати нам інформацію про те, до кого нам потрібно звернутися (номери телефонів, прізвища людей), щоб погодити межі нашої прибудинкової території та узаконити огородження цієї території, щоб в подальшому таких ситуацій не виникало.



2. Дуже хотілося б щоб кошти, які виділені в бюджеті на знесення старих споруд, були використані і на знесення старих аварійно-небезпечних дерев в дворі нашого будинку.



3. Так як роботи всіх тих служб, які займаються знесенням, оплачуються з податків населення, про яке вони ніби то так завзято турбуються, то хотілося б, щоб перед знесенням, у цих служб була хоча б мінімальна комунікація з цим населенням. Щоб це знесення приносило користь не тільки цим службам, а й жителям цих будинків, а не тільки додаткові проблеми. Особливо це стосується будинків, до прилеглої території яких ні жеки, ні інші служби міста не мали і не мають ніякого відношення – та й в майбутньому не мають бажання цю територію обслуговувати, за територією яких доглядають самі мешканці будинків.



4. Виходячи з того, що ви взялися за благородну справу, ніби то провести благоустрій території біля нашого будинку, ще одне питання: а що цю територію вже буде хтось доглядати? Буде двірник, який її буде прибирати? Їі будуть регулярно викошувати? Тоді ми тільки “за”. Чи просто вся ця територія через пару місяців заросте бур’яном та чагарником, збуяє і на цьому все і закінчиться? Якщо це так, то тоді навіщо все це, - тільки заради освоєння виділених в бюджеті коштів? А далі — це вже не ваші проблеми, а проблеми мешканців, яким ви за їх же податки провели показовий “благоустрій” прибудинкової території? Тому що тепер жителям будинку вже немає сенсу доглядати цю територію, ви там знову зробити прохідний двір, достатньо одних бродячих собак, яких в наших краях бігає немало, не кажучи вже про людей, які почнуть і вже почали ходити та їздити навпростець через наш двір, щоб затоптати, поламати всі ті квіти, городину, які люди там собі садили. А де-хто просто захоче ними поживитися — комусь закуска потрібна, комусь квіти. Хочу уточнити – під цією територією проходить каналізаційний колектор.



Жителі будинку № 4 по вул. Ківерцівській."

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