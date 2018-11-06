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У громаді під Луцьком встановили ліхтарі на вулицях, де ніколи не було освітлення

У громаді під Луцьком встановили ліхтарі на вулицях, де ніколи не було освітлення
Комфортніше та безпечніше в темну пору доби почуватимуть себе тепер мешканці ще двох вулиць в селі Воротнів. Адже тут до Великодня за кошти сільського бюджету було проведено реконструкцію зовнішнього освітлення.

Про це йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.

Світло з’явилося по всій протяжності вулиці Гірська. Запалено загалом 41 ліхтар.

По вулиці Шкільній освітлено 1,1 кілометра дороги. На електричних стовпах облаштовано 16 ліхтарів.

На об’єктах реконструкції встановлені сучасні освітлювальні прилади. Це – світильники марки SKY LED 30, які є надійнішими та економнішими за традиційні вуличні лампи.

Ще однією «гілкою» поповнилася мережа зовнішнього освітлення в селі Лище. Світлоточки обладнали біля домоволодінь мешканців вулиці Південна.

У громаді під Луцьком встановили ліхтарі на вулицях, де ніколи не було освітлення

У громаді під Луцьком встановили ліхтарі на вулицях, де ніколи не було освітлення

У громаді під Луцьком встановили ліхтарі на вулицях, де ніколи не було освітлення


На всіх вищезгаданих вулицях раніше ніколи не було світла.

Як запевнив Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк, цього року стовідсотково будуть освітлені всі населені пункти Підгайцівської ОТГ.

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Теги: Підгайцівська ОТГ, освітлення, вулиця, Лище, Воротнів
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