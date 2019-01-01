На Волині облагородили територію старовинного храму. ФОТО





Якість їхнього пересування тут покращила вимощена бруківка, - йдеться на



Благоустрій біля пам’ятки архітектури національного значення зроблено за кошти бюджету Підгайцівської ОТГ. Також прокладена брукована доріжка до дзвіниці.









"Раніше ця територія була не можна сказати, що знищена, але естетичного вигляду не мала. Я бував на багатьох храмових святах і скрізь біля церков упорядковано по-європейськи. Хотілося, щоб і в нас було так. Але лише людськими коштами ми цього не потягнули б, - каже староста парафії, мешканець Воротнева Олександр Папенко.



- Відчувається, що громада об’єдналася, - додає він. - Буквально за три місяці в нашому селі і вуличне освітлення зроблено, і зупинки громадського транспорту ставлять, і тротуари облаштовують, і сміття вивозять такою машиною, як треба.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже більше місяця по оновленому подвір’ю старовинного храму Різдва Пресвятої Богородиці йдуть на службу Божу його прихожани.Якість їхнього пересування тут покращила вимощена бруківка, - йдеться на сайті ПІдгайцівської ОТГ.Благоустрій біля пам’ятки архітектури національного значення зроблено за кошти бюджету Підгайцівської ОТГ. Також прокладена брукована доріжка до дзвіниці."Раніше ця територія була не можна сказати, що знищена, але естетичного вигляду не мала. Я бував на багатьох храмових святах і скрізь біля церков упорядковано по-європейськи. Хотілося, щоб і в нас було так. Але лише людськими коштами ми цього не потягнули б, - каже староста парафії, мешканець Воротнева- Відчувається, що громада об’єдналася, - додає він. - Буквально за три місяці в нашому селі і вуличне освітлення зроблено, і зупинки громадського транспорту ставлять, і тротуари облаштовують, і сміття вивозять такою машиною, як треба.

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