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На Волині облагородили територію старовинного храму. ФОТО

На Волині облагородили територію старовинного храму. ФОТО
Вже більше місяця по оновленому подвір’ю старовинного храму Різдва Пресвятої Богородиці йдуть на службу Божу його прихожани.

Якість їхнього пересування тут покращила вимощена бруківка, - йдеться на сайті ПІдгайцівської ОТГ.

Благоустрій біля пам’ятки архітектури національного значення зроблено за кошти бюджету Підгайцівської ОТГ. Також прокладена брукована доріжка до дзвіниці.

На Волині облагородили територію старовинного храму. ФОТО

На Волині облагородили територію старовинного храму. ФОТО

На Волині облагородили територію старовинного храму. ФОТО

"Раніше ця територія була не можна сказати, що знищена, але естетичного вигляду не мала. Я бував на багатьох храмових святах і скрізь біля церков упорядковано по-європейськи. Хотілося, щоб і в нас було так. Але лише людськими коштами ми цього не потягнули б, - каже староста парафії, мешканець Воротнева Олександр Папенко.

- Відчувається, що громада об’єдналася, - додає він. - Буквально за три місяці в нашому селі і вуличне освітлення зроблено, і зупинки громадського транспорту ставлять, і тротуари облаштовують, і сміття вивозять такою машиною, як треба.

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Теги: храм, Воротнів, територія, Підгайцівська ОТГ
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