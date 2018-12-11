вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО

Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО
Лучанка Ольга Бабкевич на своїй сторінці у facebook виклала світлини з вулиці Степової.

На знімках видно, що вулиця, через різного розміру ями, перетворилась на суцільну калюжу.

Жінка зазначила, що вуличне покриття ремонтували у липні 2018 року.

Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО
Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО
Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО

Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО

Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО

Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО
Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, дощ, вулиця Степова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО
Сьогодні, 02:13
Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО
Сьогодні, 01:49
На Волині облагородили територію старовинного храму. ФОТО
Сьогодні, 00:43
6 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО
05 травень, 23:20
Схожі новини
Головний комунальник Луцька розповів, чи можна класти асфальт у дощ Головний комунальник Луцька розповів, чи можна класти асфальт у дощ
11 грудень, 2018, 10:03
Швирнув гроші та вигнав на дощ: у Луцьку водій маршрутки відмовився везти дитину без учнівського Швирнув гроші та вигнав на дощ: у Луцьку водій маршрутки відмовився везти дитину без учнівського
05 травень, 21:15
На Рівненщині негода зруйнувала дорогу На Рівненщині негода зруйнувала дорогу
03 травень, 02:33
На дорозі «Луцьк-Ковель» укладають верхній шар асфальту На дорозі «Луцьк-Ковель» укладають верхній шар асфальту
30 квітень, 18:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО
Сьогодні, 02:13
 0
Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО
Сьогодні, 01:49
 0
На Волині облагородили територію старовинного храму. ФОТО
Сьогодні, 00:43
 0
6 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО
05 травень, 23:20
 0
Медіа
відео
1/8