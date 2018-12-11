Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО

Ольга Бабкевич на своїй сторінці у



На знімках видно, що вулиця, через різного розміру ями, перетворилась на суцільну калюжу.



Жінка зазначила, що вуличне покриття ремонтували у липні 2018 року.











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