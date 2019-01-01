вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО

Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО
Житловий двір у Львові набуває популярності, як притулок для загублених та залишених іграшок.

Про це пише Радіо Свобода.

Внутрішній дворик будинку почав поповнюватися м'якими іграшками багато років тому, коли мешканець з будівлі, що поруч, знайшов загубленого плюшевого ведмедика і підпер його до стіни, сподіваючись, що його власник повернеться.

Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО

Власник іграшки, схоже, ніколи сюди не повернувся. Але, за словами Павла Морозовського, який керує невеликим музеєм поряд із цим двориком, молоді місцеві жителі почали приносити сюди іграшки, з яких вони «виросли». Незабаром іграшки почали накопичуватися, і місцевим дітям запропонували приходити та брати все, що їм сподобається.

Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО

Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО

Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО

Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО

Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО

Чоловік з будинку навпроти каже, що щодня сюди приходить близько 100 відвідувачів із камерами.

Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО

Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО

Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО

Двір загублених чи залишених іграшок у Львові стає все більш популярнішим, як місце для знахідки або залишення іграшки, чи для того, щоб зробити швидке селфі, очевидно, що він таким залишатиметься й надалі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: притулок, іграшка, двір, Львів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО
Сьогодні, 02:13
Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО
Сьогодні, 01:49
На Волині облагородили територію старовинного храму. ФОТО
Сьогодні, 00:43
6 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО
05 травень, 23:20
Схожі новини
Собак, яких утримувала самотня пенсіонерка з Луцька, передали до КП «Ласка» Собак, яких утримувала самотня пенсіонерка з Луцька, передали до КП «Ласка»
04 травень, 23:20
На пішохідній доріжці у Луцьку з-під асфальту стирчить металевий прут. ФОТО На пішохідній доріжці у Луцьку з-під асфальту стирчить металевий прут. ФОТО
01 травень, 06:04
Волинянин на Львівщині переїхав жінку Волинянин на Львівщині переїхав жінку
24 квітень, 10:45
У Львові на майданчику дитсадка повісився чоловік У Львові на майданчику дитсадка повісився чоловік
23 квітень, 15:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО
Сьогодні, 02:13
 0
Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО
Сьогодні, 01:49
 0
На Волині облагородили територію старовинного храму. ФОТО
Сьогодні, 00:43
 0
6 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У місті на Волині громади трьох храмів об'єдналися у спільній молитві. ФОТО
05 травень, 23:20
 0
Медіа
відео
1/8