Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО





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Внутрішній дворик будинку почав поповнюватися м'якими іграшками багато років тому, коли мешканець з будівлі, що поруч, знайшов загубленого плюшевого ведмедика і підпер його до стіни, сподіваючись, що його власник повернеться.





Власник іграшки, схоже, ніколи сюди не повернувся. Але, за словами Павла Морозовського, який керує невеликим музеєм поряд із цим двориком, молоді місцеві жителі почали приносити сюди іграшки, з яких вони «виросли». Незабаром іграшки почали накопичуватися, і місцевим дітям запропонували приходити та брати все, що їм сподобається.













Чоловік з будинку навпроти каже, що щодня сюди приходить близько 100 відвідувачів із камерами.









Двір загублених чи залишених іграшок у Львові стає все більш популярнішим, як місце для знахідки або залишення іграшки, чи для того, щоб зробити швидке селфі, очевидно, що він таким залишатиметься й надалі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житловий двір у Львові набуває популярності, як притулок для загублених та залишених іграшок.Про це пише Радіо Свобода Внутрішній дворик будинку почав поповнюватися м'якими іграшками багато років тому, коли мешканець з будівлі, що поруч, знайшов загубленого плюшевого ведмедика і підпер його до стіни, сподіваючись, що його власник повернеться.Власник іграшки, схоже, ніколи сюди не повернувся. Але, за словами Павла Морозовського, який керує невеликим музеєм поряд із цим двориком, молоді місцеві жителі почали приносити сюди іграшки, з яких вони «виросли». Незабаром іграшки почали накопичуватися, і місцевим дітям запропонували приходити та брати все, що їм сподобається.Чоловік з будинку навпроти каже, що щодня сюди приходить близько 100 відвідувачів із камерами.Двір загублених чи залишених іграшок у Львові стає все більш популярнішим, як місце для знахідки або залишення іграшки, чи для того, щоб зробити швидке селфі, очевидно, що він таким залишатиметься й надалі.

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