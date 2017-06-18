На чемпіонат Європи з мотокросу до Ковеля з'їхались спортсмени з 14 країн. ВІДЕО





Першість виборювали у кількох класах – за різними об’ємами двигунів. До речі, мототрек входить у трійку найкращих у Європі, йдеться у сюжеті



За першість приїхали поборотися навіть діти в найменшому класі – 65 кубів. Щоправда, до змагань їхні мотоцикли готують батьки.



Перед стартом мотокросу спортсмени обкатують трасу. Вивчають усі повороти, підйоми, перешкоди.



У перший день змагань у спортсменів кваліфікаційні заїзди. Тут мотоциклісти виборюють місце на старті основних перегонів та перевіряють, наскільки вправно зможуть пройти трасу.



На трасі спортсмени безкомпромісні. Гонки завжди видовищні та запеклі. Для спортсменів це азарт та адреналін. За це і люблять мотоцикли. Чемпіонів Європи визначать наприкінці сезону – коли завершаться всі етапи змагань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині стартував перший етап чемпіонату Європи з мото-кросу. До Ковеля з’їхались понад 70 спортсменів різного віку з 14-ти країн. Змагання відбувалися протягом вихідних, 4 та 5 травня.Першість виборювали у кількох класах – за різними об’ємами двигунів. До речі, мототрек входить у трійку найкращих у Європі, йдеться у сюжеті Фактів За першість приїхали поборотися навіть діти в найменшому класі – 65 кубів. Щоправда, до змагань їхні мотоцикли готують батьки.Перед стартом мотокросу спортсмени обкатують трасу. Вивчають усі повороти, підйоми, перешкоди.У перший день змагань у спортсменів кваліфікаційні заїзди. Тут мотоциклісти виборюють місце на старті основних перегонів та перевіряють, наскільки вправно зможуть пройти трасу.На трасі спортсмени безкомпромісні. Гонки завжди видовищні та запеклі. Для спортсменів це азарт та адреналін. За це і люблять мотоцикли. Чемпіонів Європи визначать наприкінці сезону – коли завершаться всі етапи змагань.

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