вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На чемпіонат Європи з мотокросу до Ковеля з'їхались спортсмени з 14 країн. ВІДЕО

На чемпіонат Європи з мотокросу до Ковеля з'їхались спортсмени з 14 країн. ВІДЕО
На Волині стартував перший етап чемпіонату Європи з мото-кросу. До Ковеля з’їхались понад 70 спортсменів різного віку з 14-ти країн. Змагання відбувалися протягом вихідних, 4 та 5 травня.

Першість виборювали у кількох класах – за різними об’ємами двигунів. До речі, мототрек входить у трійку найкращих у Європі, йдеться у сюжеті Фактів.

За першість приїхали поборотися навіть діти в найменшому класі – 65 кубів. Щоправда, до змагань їхні мотоцикли готують батьки.

Перед стартом мотокросу спортсмени обкатують трасу. Вивчають усі повороти, підйоми, перешкоди.

У перший день змагань у спортсменів кваліфікаційні заїзди. Тут мотоциклісти виборюють місце на старті основних перегонів та перевіряють, наскільки вправно зможуть пройти трасу.

На трасі спортсмени безкомпромісні. Гонки завжди видовищні та запеклі. Для спортсменів це азарт та адреналін. За це і люблять мотоцикли. Чемпіонів Європи визначать наприкінці сезону – коли завершаться всі етапи змагань.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мотокрос, чемпіонат, Ковель, відкриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На чемпіонат Європи з мотокросу до Ковеля з'їхались спортсмени з 14 країн. ВІДЕО
Сьогодні, 05:10
Супрун розповіла, скільки часу дітям можна дивитись мультики
Сьогодні, 04:37
Ре(де)монтувати: у Любешеві не знають, що робити зі Стендом Героїв
Сьогодні, 03:19
Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО
Сьогодні, 02:13
Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО
Сьогодні, 01:49
Схожі новини
Волинь прийматиме чемпіонат Європи з мотокросу Волинь прийматиме чемпіонат Європи з мотокросу
18 червень, 2017, 14:35
На Волині проведуть чемпіонат Європи з мотокросу На Волині проведуть чемпіонат Європи з мотокросу
22 квітень, 21:13
На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва На Волині відбувся традиційний чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед юнацтва
07 квітень, 21:16
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
05 квітень, 14:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На чемпіонат Європи з мотокросу до Ковеля з'їхались спортсмени з 14 країн. ВІДЕО
Сьогодні, 05:10
 0
Супрун розповіла, скільки часу дітям можна дивитись мультики
Сьогодні, 04:37
 0
Ре(де)монтувати: у Любешеві не знають, що робити зі Стендом Героїв
Сьогодні, 03:19
 0
Місце, де живе дитинство: у львівському дворі облаштували «притулок для іграшок». ФОТО
Сьогодні, 02:13
 0
Лучанка показала, як після дощу виглядає вулиця, яку не так давно відремонтували. ФОТО
Сьогодні, 01:49
 0
Медіа
відео
1/8