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Ре(де)монтувати: у Любешеві не знають, що робити зі Стендом Героїв

Ре(де)монтувати: у Любешеві не знають, що робити зі Стендом Героїв
Після реконструкції обеліску Скорботної матері у Любешові два роки тому ініціативна група торкнулася й проблеми існування колишньої дошки пам’яті біля адмінприміщення районної влади, де після 2014-го розміщений стенд із фото Героїв Небесної Сотні та наших земляків, загиблих в АТО.

Про це інформує газета "Нове життя".

Тоді одні були переконані, що її потрібно демонтувати, інші – ремонтувати. Однак минає час, ні того, ні іншого не відбувається.

Тож не дивно, що питання подальшої долі цієї дошки знову випливло на поверхню. Як повідомив заступник Любешівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів – начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Олександр Савчук (а згодом цю інформацію підтвердив і керуючий справами(секретар) виконавчого комітету селищної ради Ігор Демих), селищна рада надіслала лист до Любешівської районної ради із проханням або відремонтувати, або демонтувати цю дошку, так як вона перебуває в аварійному стані та знаходиться на території райради.

У свою чергу, голова найвищої представницької влади на Любешівщині Петро Нагорний зауважив, що у них на балансі цієї дошки немає. І, на його думку, найлегше за все її демонтувати. Але все ж подальшу її долю, переконаний Петро Никонович, має вирішити громадськість. Тому й закликає усіх жителів району висловити свою позицію з приводу цього, тобто чи демонтовувати конструкцію, чи ремонтувати.
Джерело: Любешівська газета "Нове життя"

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Теги: Любешів, меморіальна дошка
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