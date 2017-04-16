Супрун розповіла, скільки часу дітям можна дивитись мультики





Про це на своїй сторінці у Уляна Супрун.



"Дітям віком до двох років експерти радять уникати часу перед екраном чи з телефоном взагалі. Для дітей старших за два роки такий час має обмежуватися 60 хвилинами. Не більше. Ще краще та корисніше — знаходити інший спосіб проводити час для малюка.



Звісно, буває важко втримати увагу дітей, тому батьки схильні використовувати будь-які засоби. Подивитися мультики чи погратися телефоном — чи не найпопулярніші опції. Втім, дозволяти малюкам годинами бавитися ґаджетами — не найкраща ідея. Особливо, коли йдеться про здоров’я.



Зокрема в рекомендаціях йдеться про норми сну та фізичної активності для дітей, яких варто дотримуватися, щоби малюки були здоровими.



Універсальна порада як для дорослих, так і дітей — бути рухливими якомога більше. Розваги перед екраном у вигляді перегляду мультиків чи гри на телефоні не входять до цього переліку.



З рекомендацій стосовно фізичної активності важливо наступне:



- Бути активними якомога більше та різними засобами. Хороший спосіб залучити малюка рухатися — інтерактивні ігри на підлозі.



- Для тих малят, які ще не рухаються активно, потрібно хоча б 30 хвилини на день (в час, коли вони не сплять) проводити в положенні на животі. Залучайте їх рухати кінцівками, тягнути, штовхати чи хапати невеликі предмети.



- Не бажано, щоб дитина знаходилася понад годину в колисці, гойдалці або у слінгу на спині. Що менше часу в обмеженому просторі, то краще розвивається моторика дитини та зменшуються ризики мати зайву вагу.



- Для дітей від двох років та старших потрібно проводити близько 3-х годин в русі. Активність може бути різної інтенсивності — гра з м’ячем, прогулянки, танці, інтерактивні ігри тощо. Що більше, то краще. Важливо, щоб діти мали змогу рухатись як на вулиці, так і в приміщенні.



- Якщо дитині потрібно сидіти, намагайтесь щось читати чи розповідати. Або ж заохотити її грати в настільні ігри, головоломки, до малювання, ліплення чи співу. На відміну від перегляду чогось на екрані чи гри з телефоном, ці активності мають великі переваги для когнітивного розвитку малюка.



Рухова активність впливає не лише на фізичне розвиток дитини. Зокрема на розумові здібності, здатність концентруватись та будувати соціальні контакти. В активній грі діти схильні бути дружніми та відкритими, краще налагоджувати контакти та способи взаємодії з іншими дітьми. Залучати малюка бути активним потрібно починати чим раніш.



Будьте гарним прикладом для дитини. Дослідження вказують, що діти фізично активних батьків більше схильні переймати цю звичку та дотримуватись її вже в дорослому житті. І навпаки. Якщо ви будете проводити багато часу, переглядаючи телевізор, існує ймовірність, що дитина вподобає цю звичку та буде менш рухливою.



Повноцінний та здоровий сон — також надзвичайно важливий для дітей. За рекомендаціями, немовлята повинні мати 14–17 годин сну (віком 0–3 місяці) або 12–16 годин (віком 4–11 місяців). Діти віком від 1 до 2 років — 11–14 год хорошого сну з регулярним часом на пробудження та нічний сон. Дітям від 3 років потрібно спати щонайменше 10–13 годин.



Коротша тривалість сну пов'язана з вищими ризиками мати зайву вагу, порушенням емоційної регуляції та зросту. Що менше сну, то більша ймовірність, що дитина проводитиме час перед екраном та хотітиме грати з ґаджетами.



Повноцінний сон + фізична активність + менше часу сидячи — науково обґрунтований рецепт повноцінного та здорового розвитку дитини.



Збережіть собі ці поради та поділіться з усіма знайомими батьками! Дбати про здоров’я малюка з перших днів — надзвичайно важливе завдання", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно ВООЗ випустила нові рекомендації про здоров'я дітей віком до п'яти років. Серед них й про те, скільки часу дітям можна проводити перед екраном та з ґаджетами.Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє в.о. Міністра охорони здоров'я"Дітям віком до двох років експерти радять уникати часу перед екраном чи з телефоном взагалі. Для дітей старших за два роки такий час має обмежуватися 60 хвилинами. Не більше. Ще краще та корисніше — знаходити інший спосіб проводити час для малюка.Звісно, буває важко втримати увагу дітей, тому батьки схильні використовувати будь-які засоби. Подивитися мультики чи погратися телефоном — чи не найпопулярніші опції. Втім, дозволяти малюкам годинами бавитися ґаджетами — не найкраща ідея. Особливо, коли йдеться про здоров’я.Зокрема в рекомендаціях йдеться про норми сну та фізичної активності для дітей, яких варто дотримуватися, щоби малюки були здоровими.Універсальна порада як для дорослих, так і дітей — бути рухливими якомога більше. Розваги перед екраном у вигляді перегляду мультиків чи гри на телефоні не входять до цього переліку.З рекомендацій стосовно фізичної активності важливо наступне:- Бути активними якомога більше та різними засобами. Хороший спосіб залучити малюка рухатися — інтерактивні ігри на підлозі.- Для тих малят, які ще не рухаються активно, потрібно хоча б 30 хвилини на день (в час, коли вони не сплять) проводити в положенні на животі. Залучайте їх рухати кінцівками, тягнути, штовхати чи хапати невеликі предмети.- Не бажано, щоб дитина знаходилася понад годину в колисці, гойдалці або у слінгу на спині. Що менше часу в обмеженому просторі, то краще розвивається моторика дитини та зменшуються ризики мати зайву вагу.- Для дітей від двох років та старших потрібно проводити близько 3-х годин в русі. Активність може бути різної інтенсивності — гра з м’ячем, прогулянки, танці, інтерактивні ігри тощо. Що більше, то краще. Важливо, щоб діти мали змогу рухатись як на вулиці, так і в приміщенні.- Якщо дитині потрібно сидіти, намагайтесь щось читати чи розповідати. Або ж заохотити її грати в настільні ігри, головоломки, до малювання, ліплення чи співу. На відміну від перегляду чогось на екрані чи гри з телефоном, ці активності мають великі переваги для когнітивного розвитку малюка.Рухова активність впливає не лише на фізичне розвиток дитини. Зокрема на розумові здібності, здатність концентруватись та будувати соціальні контакти. В активній грі діти схильні бути дружніми та відкритими, краще налагоджувати контакти та способи взаємодії з іншими дітьми. Залучати малюка бути активним потрібно починати чим раніш.Будьте гарним прикладом для дитини. Дослідження вказують, що діти фізично активних батьків більше схильні переймати цю звичку та дотримуватись її вже в дорослому житті. І навпаки. Якщо ви будете проводити багато часу, переглядаючи телевізор, існує ймовірність, що дитина вподобає цю звичку та буде менш рухливою.Повноцінний та здоровий сон — також надзвичайно важливий для дітей. За рекомендаціями, немовлята повинні мати 14–17 годин сну (віком 0–3 місяці) або 12–16 годин (віком 4–11 місяців). Діти віком від 1 до 2 років — 11–14 год хорошого сну з регулярним часом на пробудження та нічний сон. Дітям від 3 років потрібно спати щонайменше 10–13 годин.Коротша тривалість сну пов'язана з вищими ризиками мати зайву вагу, порушенням емоційної регуляції та зросту. Що менше сну, то більша ймовірність, що дитина проводитиме час перед екраном та хотітиме грати з ґаджетами.Повноцінний сон + фізична активність + менше часу сидячи — науково обґрунтований рецепт повноцінного та здорового розвитку дитини.Збережіть собі ці поради та поділіться з усіма знайомими батьками! Дбати про здоров’я малюка з перших днів — надзвичайно важливе завдання", - йдеться в дописі.

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