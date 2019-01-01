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Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку

Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку
Волинський фотограф Віктор Чухрай поділився світлинами полохливої пташки, що позувала на камеру серед гілля горобини.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Серед запаморочливого запаху розквітлих горобин - незвичайно приємне відкриття: гарненька строката мухоловка, пролітна, лісова, надзвичайно рухлива пташечка з мажорним жвавим співом, Знімати важко, ніяк не хоче позувати!" - підписав фото Чухрай.

Фотомитець додав, що зробив світлини у луцькому сквері, що за РАЦСом.
Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку
Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку
Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку
Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку
Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку
Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку
Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку
Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку


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Теги: фото, природа, пташки
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Коментарі 2
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Красиво! Побільше б таких репортажів. Суцільний негатив вже втомив....
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Пане редактор халява сер?
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