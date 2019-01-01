Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку
Сьогодні, 09:07
Волинський фотограф Віктор Чухрай поділився світлинами полохливої пташки, що позувала на камеру серед гілля горобини.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Серед запаморочливого запаху розквітлих горобин - незвичайно приємне відкриття: гарненька строката мухоловка, пролітна, лісова, надзвичайно рухлива пташечка з мажорним жвавим співом, Знімати важко, ніяк не хоче позувати!" - підписав фото Чухрай.
Фотомитець додав, що зробив світлини у луцькому сквері, що за РАЦСом.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Серед запаморочливого запаху розквітлих горобин - незвичайно приємне відкриття: гарненька строката мухоловка, пролітна, лісова, надзвичайно рухлива пташечка з мажорним жвавим співом, Знімати важко, ніяк не хоче позувати!" - підписав фото Чухрай.
Фотомитець додав, що зробив світлини у луцькому сквері, що за РАЦСом.
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Коментарі 2
Красиво! Побільше б таких репортажів. Суцільний негатив вже втомив....
Пане редактор халява сер?
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