Волинський фотограф «упіймав» грайливу пташку

Віктор Чухрай поділився світлинами полохливої пташки, що позувала на камеру серед гілля горобини.



Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



"Серед запаморочливого запаху розквітлих горобин - незвичайно приємне відкриття: гарненька строката мухоловка, пролітна, лісова, надзвичайно рухлива пташечка з мажорним жвавим співом, Знімати важко, ніяк не хоче позувати!" - підписав фото Чухрай.



Фотомитець додав, що зробив світлини у луцькому сквері, що за РАЦСом.





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