На кордоні з Польщею у чергах застрягли 1300 автомобілів





Про це інформує Держприкордонслужба.



Так, на пункті пропуску “Устилуг” у чергах стоять 130 авто, “Угринів” – 70, “Рава-Руська” – 150, “Грушів” – 150, “Смільниця” – 180.



Окрім того, у пункті “Шегині” застрягли 260 транспортних засобів, у пункті “Краковець” – 360.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 6 травня стоять 1300 автівок.Про це інформує Держприкордонслужба.Так, на пункті пропуску “Устилуг” у чергах стоять 130 авто, “Угринів” – 70, “Рава-Руська” – 150, “Грушів” – 150, “Смільниця” – 180.Окрім того, у пункті “Шегині” застрягли 260 транспортних засобів, у пункті “Краковець” – 360.

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