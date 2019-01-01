На кордоні з Польщею у чергах застрягли 1300 автомобілів
Сьогодні, 09:24
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 6 травня стоять 1300 автівок.
Про це інформує Держприкордонслужба.
Так, на пункті пропуску “Устилуг” у чергах стоять 130 авто, “Угринів” – 70, “Рава-Руська” – 150, “Грушів” – 150, “Смільниця” – 180.
Окрім того, у пункті “Шегині” застрягли 260 транспортних засобів, у пункті “Краковець” – 360.
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Про це інформує Держприкордонслужба.
Так, на пункті пропуску “Устилуг” у чергах стоять 130 авто, “Угринів” – 70, “Рава-Руська” – 150, “Грушів” – 150, “Смільниця” – 180.
Окрім того, у пункті “Шегині” застрягли 260 транспортних засобів, у пункті “Краковець” – 360.
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