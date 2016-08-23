Ціни на алкоголь та сигарети знову зростуть: коли і на скільки
Сьогодні, 09:56
У 2019 році очікують підвищення цін на алкогольні напої та тютюнову продукцію через збільшення ставок акцизних зборів.
В Інфляційному звіті Національного банку України за квітень йдеться, що зростання цін на алкоголь очікується на рівні 6-9% щорічно у 2019-2021 роках, пише 24 канал.
Подорожчання тютюнових виробів прогнозується на 19%.
Згідно зі звітом, у березні 2019 року темпи зростання цін на алкоголь залишились незмінними. А от щодо тютюнової продукції, то там процес підвищення цін сповільнився. НБУ пов'язує це із тим, що індексація специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 20%) була меншою, ніж темпи зростання цін на ці товари.
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В Інфляційному звіті Національного банку України за квітень йдеться, що зростання цін на алкоголь очікується на рівні 6-9% щорічно у 2019-2021 роках, пише 24 канал.
Подорожчання тютюнових виробів прогнозується на 19%.
Згідно зі звітом, у березні 2019 року темпи зростання цін на алкоголь залишились незмінними. А от щодо тютюнової продукції, то там процес підвищення цін сповільнився. НБУ пов'язує це із тим, що індексація специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 20%) була меншою, ніж темпи зростання цін на ці товари.
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Коментарі 1
Як то там при Брежнєву:"...если будет и по восемь,все равно мы пить не бросим,передайте Ильичу,нам и десять по плечу".А у Висоцького:"...треугольник будет выпит,будь он хоть паралепипед,будь он куб едрена вошь".Ось така вона боротьба з "зеленим"змієм і в цій боротьбі чомусь завжди перемагає змій,бо людина слабка істота...
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