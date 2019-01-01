У Маріуполі двоє дітей загинули під горою піску, яка обвалилася на них





Трагедія трапилась 5 травня, - ГУ ДСНС України у Донецькій області.



Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що в результаті нещасного випадку загинули двоє хлопчиків, 2007 та 2008 років народження.



Прибувши на місце трагедії, бійці ДСНС за допомогою шанцевого інструменту перекопали пісок, який обвалився, з метою виявлення інших можливих постраждалих. Загиблих і постраждалих не виявили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маріуполі на території занедбаного ангару сталося обсипання піску, внаслідок чого загинули двоє дітей.Трагедія трапилась 5 травня, - ГУ ДСНС України у Донецькій області.Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що в результаті нещасного випадку загинули двоє хлопчиків, 2007 та 2008 років народження.Прибувши на місце трагедії, бійці ДСНС за допомогою шанцевого інструменту перекопали пісок, який обвалився, з метою виявлення інших можливих постраждалих. Загиблих і постраждалих не виявили.

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