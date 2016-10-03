На Волині за минулі три доби медики «швидкої» 6 разів виїжджали на аварії
Сьогодні, 10:12
З минулі три доби медики волинської "швидкої" здійснили 1122 виїзди, з них 29 – безрезультатні.
Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 352 людей.
А також провели 1 успішну реанімацію.
Бригади екстреної медичної допомоги здійснили 6 виїздів з приводу ДТП;
9 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили, ножове поранення).
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Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 352 людей.
А також провели 1 успішну реанімацію.
Бригади екстреної медичної допомоги здійснили 6 виїздів з приводу ДТП;
9 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили, ножове поранення).
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