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На Волині за минулі три доби медики «швидкої» 6 разів виїжджали на аварії

На Волині за минулі три доби медики «швидкої» 6 разів виїжджали на аварії
З минулі три доби медики волинської "швидкої" здійснили 1122 виїзди, з них 29 – безрезультатні.

Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 352 людей.

А також провели 1 успішну реанімацію.

Бригади екстреної медичної допомоги здійснили 6 виїздів з приводу ДТП;
9 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили, ножове поранення).

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Теги: медики, швидка, Волинь
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