На Волині за минулі три доби медики «швидкої» 6 разів виїжджали на аварії





Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 352 людей.



А також провели 1 успішну реанімацію.



Бригади екстреної медичної допомоги здійснили 6 виїздів з приводу ДТП;

9 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили, ножове поранення).

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