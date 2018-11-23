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На Волині під час гасіння пожежі знайшли тіло чоловіка

На Волині під час гасіння пожежі знайшли тіло чоловіка
В селі Підріччя Камінь-Каширського району у пожежі загинув пенсіонер.

Інцидент трапився 5 травня о 17:17, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Пожежу ліквідували працівникио 18:15. Під час гасіння у приміщенні виявили тіло 78-річного чоловіка. Обставини загибелі чоловіка й причина пожеж встановлюються.

За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок необережного поводження з вогнем загиблого.


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Теги: пожежа, Волинь, смерть
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