На Волині під час гасіння пожежі знайшли тіло чоловіка





Інцидент трапився 5 травня о 17:17, - пише У ДСНС України у Волинській області.



Пожежу ліквідували працівникио 18:15. Під час гасіння у приміщенні виявили тіло 78-річного чоловіка. Обставини загибелі чоловіка й причина пожеж встановлюються.



За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок необережного поводження з вогнем загиблого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Підріччя Камінь-Каширського району у пожежі загинув пенсіонер.Інцидент трапився 5 травня о 17:17, - пише У ДСНС України у Волинській області.Пожежу ліквідували працівникио 18:15. Під час гасіння у приміщенні виявили тіло 78-річного чоловіка. Обставини загибелі чоловіка й причина пожеж встановлюються.За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок необережного поводження з вогнем загиблого.

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