На Волині під час гасіння пожежі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 10:44
В селі Підріччя Камінь-Каширського району у пожежі загинув пенсіонер.
Інцидент трапився 5 травня о 17:17, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Пожежу ліквідували працівникио 18:15. Під час гасіння у приміщенні виявили тіло 78-річного чоловіка. Обставини загибелі чоловіка й причина пожеж встановлюються.
За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок необережного поводження з вогнем загиблого.
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Інцидент трапився 5 травня о 17:17, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Пожежу ліквідували працівникио 18:15. Під час гасіння у приміщенні виявили тіло 78-річного чоловіка. Обставини загибелі чоловіка й причина пожеж встановлюються.
За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок необережного поводження з вогнем загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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