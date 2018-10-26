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На Волині за тиждень знешкодили понад сотню боєприпасів

На Волині за тиждень знешкодили понад сотню боєприпасів
На Волині рятувальники проводили розмінування боєприпасів.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Зазначили, що за тиждень піротехніки Управління ДСНС області знешкодили 118 боєприпасів.

Розмінування проводилося в Маневицькому та Старовижівському районах.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: рятувальник, Волинь, боєприпаси
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