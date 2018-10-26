На Волині за тиждень знешкодили понад сотню боєприпасів
Сьогодні, 18:16
На Волині рятувальники проводили розмінування боєприпасів.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зазначили, що за тиждень піротехніки Управління ДСНС області знешкодили 118 боєприпасів.
Розмінування проводилося в Маневицькому та Старовижівському районах.
Головне фото – ілюстративне
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зазначили, що за тиждень піротехніки Управління ДСНС області знешкодили 118 боєприпасів.
Розмінування проводилося в Маневицькому та Старовижівському районах.
Головне фото – ілюстративне
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