На Волині за тиждень знешкодили понад сотню боєприпасів





Про це повідомили у



Зазначили, що за тиждень піротехніки Управління ДСНС області знешкодили 118 боєприпасів.



Розмінування проводилося в Маневицькому та Старовижівському районах.



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