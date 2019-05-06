В Україні вперше святкують День піхоти





Указ про встановлення Дня піхоти президент підписав 19 квітня 2019 року, - пишуть



Згідно з документом, метою свята є вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 6 травня, в Україні вперше відзначається День піхоти – професійне свято Сухопутних військ ЗСУ.Указ про встановлення Дня піхоти президент підписав 19 квітня 2019 року, - пишуть Факти Згідно з документом, метою свята є вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність країни.

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