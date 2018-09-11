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Волинянки здобули перемогу на змаганнях з волейболу

Волинянки здобули перемогу на змаганнях з волейболу
Команда Волинської області здобула перемогу на ХІV літній Універсіаді України з волейболу серед жінок.

Про це повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.

З 30 квітня по 4 травня у Луцьку проходили фінальні змагання з волейболу, за програмою ХІV літньої Універсіади України з волейболу серед жінок.

Учасниками фіналу стали команди переможці зональних змагань з 8
регіонів України.

Отож, перемогу в Універсіаді здобула команда Волинської області, друге місце виборола команда Чернігівської області, третє – команда Тернопільської області.

Збірну команду Волинської області представляли студенти
Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки.

Тренери: Заслужений тренер України Галицький Б.А. та Федонюк С.В.

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Теги: спорт, Волинь, перемога, волейбол
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