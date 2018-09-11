Волинянки здобули перемогу на змаганнях з волейболу
Сьогодні, 19:22
Команда Волинської області здобула перемогу на ХІV літній Універсіаді України з волейболу серед жінок.
Про це повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
З 30 квітня по 4 травня у Луцьку проходили фінальні змагання з волейболу, за програмою ХІV літньої Універсіади України з волейболу серед жінок.
Учасниками фіналу стали команди переможці зональних змагань з 8
регіонів України.
Отож, перемогу в Універсіаді здобула команда Волинської області, друге місце виборола команда Чернігівської області, третє – команда Тернопільської області.
Збірну команду Волинської області представляли студенти
Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки.
Тренери: Заслужений тренер України Галицький Б.А. та Федонюк С.В.
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Про це повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
З 30 квітня по 4 травня у Луцьку проходили фінальні змагання з волейболу, за програмою ХІV літньої Універсіади України з волейболу серед жінок.
Учасниками фіналу стали команди переможці зональних змагань з 8
регіонів України.
Отож, перемогу в Універсіаді здобула команда Волинської області, друге місце виборола команда Чернігівської області, третє – команда Тернопільської області.
Збірну команду Волинської області представляли студенти
Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки.
Тренери: Заслужений тренер України Галицький Б.А. та Федонюк С.В.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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