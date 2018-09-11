Волинянки здобули перемогу на змаганнях з волейболу





Про це повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.



З 30 квітня по 4 травня у Луцьку проходили фінальні змагання з волейболу, за програмою ХІV літньої Універсіади України з волейболу серед жінок.



Учасниками фіналу стали команди переможці зональних змагань з 8

регіонів України.



Отож, перемогу в Універсіаді здобула команда Волинської області, друге місце виборола команда Чернігівської області, третє – команда Тернопільської області.



Збірну команду Волинської області представляли студенти

Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки.



Тренери: Заслужений тренер України Галицький Б.А. та Федонюк С.В.

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