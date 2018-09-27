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Купуй вже, плати 12 місяців: у Ковелі продають квартиру за спеціальними умовами*

Купуй вже, плати 12 місяців: у Ковелі продають квартиру за спеціальними умовами*
У Ковелі у затишному районі продають простору трикімнатну квартиру. Є можливість взяти відтермінування на 12 місяців.

Квартира знаходиться у житловому комплексі «Парковий квартал», що зводить будівельна компанія «Інвестор», - інфомує Перший.

Що є у квартирі

Квартира – трикімнатна, дворівнева. Її площа – 80, 4 м². Розташована у другому будинку житлового комплексу, який здадуть в експлуатацію наприкінці 2019 року.

Дві спальні мають площу по 16, 3 м², а третя кімната та кухня – по 8, 4 м².

На кожному поверсі є санвузол та балкон.



Скільки коштує квартира

Купуй вже, плати 12 місяців: у Ковелі продають квартиру за спеціальними умовами*

Чому варто обрати ЖК «Парковий квартал»?

Житловий комплекс зводить будівельна компанія «Інвестор», будівлі якої відзначаються якістю, енергоефективністю та надійністю.

Житловий комплекс розташований на вулиці Глібова. До центру – лише 2, 5 кілометри. Поблизу – два дитячі садки та дві школи. У цій частині міста затишно та спокійно, багато зелені.
Купуй вже, плати 12 місяців: у Ковелі продають квартиру за спеціальними умовами*

Біля будинків є місця для парковки та сучасний дитячий майданчик. Після завершення будівельних робіт територію житлового комплексу обгородять, а дорогу до нього заасфальтують та освітлять.

Як придбати квартиру в ЖК «Парковий квартал»?

Звертайтесь у відділ продажів за адресою:

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

Телефон:

096 030 20 10

Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor


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Теги: Парковий квартал, Ковель, квартира
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