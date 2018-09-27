Купуй вже, плати 12 місяців: у Ковелі продають квартиру за спеціальними умовами*





Квартира знаходиться у житловому комплексі «Парковий квартал», що зводить будівельна компанія «Інвестор», - інфомує



Що є у квартирі



Квартира – трикімнатна, дворівнева. Її площа – 80, 4 м². Розташована у другому будинку житлового комплексу, який здадуть в експлуатацію наприкінці 2019 року.



Дві спальні мають площу по 16, 3 м², а третя кімната та кухня – по 8, 4 м².



На кожному поверсі є санвузол та балкон.







Скільки коштує квартира





Чому варто обрати ЖК «Парковий квартал»?



Житловий комплекс зводить будівельна компанія «Інвестор», будівлі якої відзначаються якістю, енергоефективністю та надійністю.



Житловий комплекс розташований на вулиці Глібова. До центру – лише 2, 5 кілометри. Поблизу – два дитячі садки та дві школи. У цій частині міста затишно та спокійно, багато зелені.



Біля будинків є місця для парковки та сучасний дитячий майданчик. Після завершення будівельних робіт територію житлового комплексу обгородять, а дорогу до нього заасфальтують та освітлять.



Як придбати квартиру в ЖК «Парковий квартал»?



Звертайтесь у відділ продажів за адресою:



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Телефон:



096 030 20 10



Facebook:



Instagram: bud.investor





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