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Волинянка звинувачує лікарів у смерті свого чоловіка

Волинянка звинувачує лікарів у смерті свого чоловіка
До поліції звернулася ковельчанка із заявою про те, що медичні працівники Ковельського МТМО неналежно виконали свої професійні обов’язки, і це, за словами жінки, спричинило смерть її чоловіка.

Ковельська поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Неналежне виконання професійних обов’язків», - пише Район.Ковель.

Під час слідства встановили, що покійний хворів з жовтня 2018 року. До нього систематично викликався сімейний лікар, який вів амбулаторну картку, де зафіксовані всі скарги хворого та лікування, яке він отримував від медичного працівника.

З метою проведення комісійної судової медичної експертизи суд ухвалив надати поліції дозвіл на виїмку амбулаторної картки, яка знаходиться у Ковельському МТМО.

В ході проведення досудового розслідування з’ясувалося, що відносно покійного у провадженні Ковельського міськрайонного суду перебуває кримінальне провадження за 2017 рік, в якому є довідка про стан його здоров’я. Судовою ухвалою слідству дозволено ознайомитися з даним документом.

Санкція ч. 1 ст. 140 КК України (Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого) передбачає позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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Теги: смерть, лікарі, суд, Ковель
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